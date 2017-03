Luego de 8 días “escuchamos a Leopoldo desde su celda”

Fotos: Voluntad Popular

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, dijo que luego de 8 días sin saber nada de Leopoldo López lograron escucharlo desde su celda en la cárcel militar de Ramo Verde. El hecho ocurrió cercano a las 10:00 pm, luego que militantes del partido y familiares reclamaran el aislamiento al que fue sometido el líder de la tolda naranja.

Escuchamos a Leopoldo desde su celda, a pesar de la sirena de la carcel. Gritó "fuerza y fe" y "gracias a todos los que apoyan la causa" — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) March 3, 2017

“Después de gritarle a Leopoldo desde el barrio de Ramo Verde, respondió. Nos gritó que el que se cansa pierde. Le preguntamos, ¿Leopoldo te han pasado la comida? y respondió no. ¿Leopoldo te han pasado el periódico? y gritó que no. No han dejado pasar a los abogados. Y nos gritó que gracias, gracias, gracias a todos los que están apoyando la causa venezolana”, resaltó Lilian Tintori.

También la abogada y dirigente juvenil nacional de VP, Ana Karina García, reveló que lograron una prueba de que López sigue en Ramo Verde, pues tenían la sospecha de que había sido trasladado a otro lugar.

9:22pm Desde la carcel de Ramo Verde Leopoldo López grita que no le han pasado comida y que no ha visto a sus abogados — Ana Karina Garcia (@anak14) March 3, 2017

9:19pm Desde Ramo Verde se escuchan los gritos de Leopoldo López "GRACIAS A TODOS LOS QUE APOYAN LA CAUSA VENEZOLANA" — Ana Karina Garcia (@anak14) March 3, 2017

La denuncia

La noche de este jueves un grupo de personas, incluyendo a la esposa de López, Lilian Tintori, y su madre, Antonieta Mendoza, denunciaron a las puertas de la cárcel que ni los abogados habían logrado hablar con él desde hace una semana.

“Prohíben la visita, tiene 8 días aislado en Ramo Verde y ni a sus abogados le permiten visitarlo. La dictadura secuestra y empeora las condiciones de Leopoldo López para tratar de imponerle un diálogo que fracasó”, denunció Tintori a través de su cuenta de Twitter horas antes de que lograran tener una prueba sobre su estadía en Ramo Verde.

Por su parte, Antonieta Mendoza de López dijo que a su hijo lo tienen incomunicado. “Está es otra forma de torturar a los presos políticos y a sus familias. 8 días aislado y sin ninguna comunicación”.

La dictadura mantiene incomunicado y aislado a mi hijo @leopoldolopez en la cárcel militar de Ramo Verde desde hace 8 días — Antonieta M. López (@antonietamlopez) March 2, 2017

“El 18 de febrero, López fue víctima de una requisa violenta por parte de efectivos de seguridad del DGCIM, en la cual revisaron las pertenencias, rompieron una fotografía y un dibujo hecho por su hija”, cita la nota de prensa de VP.

Cuando López se rehusó a limpiar su celda fue castigado y le suspendieron durante 15 días la visita familiar.