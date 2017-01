Luis León afirma que la AN no está en capacidad de ejecutar sus decisiones

Foto: Archivo

Luis Vicente León presidente de la firma Datanálisis, afirmó mediante su cuenta en la red social Twitter que la Asamblea Nacional (AN) no está en capacidad de ejecutar sus decisiones. Esto en relación al anunció anteriormente dado por el presidente de la AN, Julio Borges, el pasado jueves sobre la declaración del abandono de cargo de Nicolás Maduro.

Subrayó que el Ejecutivo Nacional “no busca protegerse frente a su salida sino reforzar su núcleo cercano” y que por el contrario ha reforzado su control.

La AN esta cercada institucionalmente. Sus acciones son relevantes en términos simbólicos pero no en capacidad de ejecutar sus decisiones. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) January 10, 2017

Me parece que se equivocan quienes creen que el presidente no gobierna. Mi impresión es diferente. Creo que ha reforzado su control. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) January 10, 2017