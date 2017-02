Luis Silva: CNE solo busca eliminar a los partidos políticos

Estas medidas del CNE afectan no solo a los partidos de la oposición venezolana, sino también a todas las organizaciones que apoyan al gobierno Foto: Referencial

Este sábado 18 de febrero se inicia el proceso de validación de las organizaciones políticas en Venezuela por exigencias del Tribunal Supremo de Justicia, ente que ofició al CNE para que realizara ese proceso; sin embargo la verdadera intención del régimen es la eliminación de los partidos políticos y la consolidación del Psuv como partido único tal como se acostumbra en todos los regímenes comunistas. Así lo expresó el diputado por el estado Bolívar Luis Silva quien aclaró que si bien es cierto que las organizaciones políticas que no participen en dos procesos electorales consecutivos deben validarse, el problema es que las condiciones que está imponiendo el CNE son totalmente arbitrarias y cercenan el derecho a la participación política de los ciudadanos.

Silva citó el hecho de que los partidos cuentan con solo dos jornadas de 7 horas cada una para llevar a cerca de 100 mil electores para que firmen y estampen su huella dactilar en solo 390 puntos a nivel nacional, es decir apenas un punto por cada municipio del país, lo cual es claramente insuficiente. “Además en cada jornada se convoca a 6 partidos en forma simultánea lo que complica el movimiento y la logística, por ejemplo los militantes de Acción Democrática debemos validar a nuestra organización los días 11 y 12 de marzo, pero ese mismo día también le corresponde validar a 5 otras organizaciones”, explicó.

También se exige que cada organización debe cumplir con una cuota mínima en al menos 12 estados del país, lo que implica en la práctica que las organizaciones medianas y pequeñas que no tengan estructura nacional no podrán cumplir con este requisito por lo que serán suprimidas del espectro político nacional, lo cual deja sin representación a las minorías. “Estas medidas del CNE afectan no solo a los partidos de la oposición venezolana, sino también a todas las organizaciones que apoyan al gobierno serán afectadas por las condiciones leoninas que impone el CNE, dando así el paso definitivo hacia la conformación del partido único de la revolución con el que soñaba el difunto Hugo Chávez y que son característicos en los regímenes comunistas”.

El parlamentario de Acción Democrática insistió en que “como consecuencia de este proceso el CNE vuelve a posponer para una fecha no determinada los comicios regionales que debieron realizarse en diciembre del año pasado”.

En paralelo la MUD debe enfrentar varias demandas judiciales introducidas por personeros del oficialismo, lo que significa que esa tarjeta puede ser anulada dejando sin herramienta electoral a la alianza opositora.

En opinión de Luis Silva, esta es la mayor amenaza que ha enfrentado la democracia desde la década de los 60 por lo que insta a todos los demócratas venezolanos a conformar un frente común para salvar a los partidos políticos ya que sin partidos políticos no hay democracia.