Maduro: Deseamos relaciones cordiales con EEUU, pero exigimos respeto

Foto: EFE

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que el Gobierno desea relaciones de cordialidad con los Estados Unidos (EEUU), pero “ante cualquier cosa, siempre exigiremos respeto por nuestra tierra”.

El jefe de Estado dijo que no quiere problemas con Donald Trump, pero advirtió que no aceptará imposiciones de externos y que EEUU ha pretendido “inmiscuirse en nuestros asuntos internos”.

“Donald Trump no se deje llevar, no cometa los mismos errores de (George) Bush y el clan (Barack) Obama y (Hillary) Clinton… Eso si, si nos agreden callados no nos vamos a quedar, Venezuela va a roncar y lo va a hacer duro”.

También agradeció la solidaridad que ha recibido de otros gobernantes del mundo, en especial porque el Departamento del Tesoro de los EEUU incluyó al vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de las personas relacionadas con el narcotráfico, lo cual fue rechazado por el Gobierno venezolano.