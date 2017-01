Maduro sostiene encuentro con mediadores en Miraflores

La Mesa de la Unidad Democrática no ha asistido más a la mesa de diálogo con el Gobierno, pues éste no ha cumplido con los acuerdos logrados en las primeras reuniones

Este jueves el mandatario Nicolás Maduro, sostiene un encuentro con el secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con el fin de seguir “fortaleciendo” el “reimpulso” del diálogo entre el Gobierno Nacional y sectores de la oposición.

En la reunión, participan, además, los expresidentes, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, Martín Torrijos, junto con el Nuncio Apostólico, Aldo Giordano.

“El Gobierno no ha cumplido. Por eso nuestra propuesta a la Unidad es no asistir más a ninguna reunión hasta que cumplan con lo acordado (…) Olvídense de nuestra participación en la Mesa. Ni en Enero ni ninguna otra fecha; si el Gobierno no cumple nosotros no asistiremos”, dijo en diciembre pasado el dirigente opositor Carlos Ocariz a través de su cuenta en la red social Twitter.

“No reconocen la Asamblea Nacional, secuestraron el Revocatorio y ahora no cumplen con el diálogo. No tiene sentido un diálogo sin resultados (…) Nosotros caminos en unidad, fijaremos rutas y posturas para lograr un cambio a través del voto, como siempre hemos hecho”, agregó.