Márquez: Si el Gobierno está dispuesto a cumplir, podríamos volver a la mesa

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Enrique Márquez, aseguró este domingo que si el Gobierno Nacional está dispuesto a respetar los acuerdos suscritos en el diálogo, la oposición podría aceptar regresar a las mesas de conversaciones.

Márquez detalló que el gobierno no activó el canal humanitario para medicinas y alimentos, no liberó a los presos políticos y no activo el calendario electoral que, según el dirigente, eran parte de los pactos alcanzados durante las reuniones de diciembre pasado.

“La principal condiciones que sea dentro de la constitución y para ello tiene que haber respeto a la AN. El diálogo no ha funcionado porque el gobierno irrespeto, no solo a la oposición y al pueblo, sino a las facilitadores porque no cumplió con lo que debía cumplir”, sostuvo el diputado en entrevista a Televen.

Según el parlamentario, el oficialismo ha planteado una guerra entre todos los poderes del Estado en la cual “nadie gana, todos perdemos, pierde el ejecutivo y legislativo y, lo más importante pierde el pueblo. Tiene que haber un dialogo institucional”.

“Si los poderes públicos no pueden sentarse a conversar para delimitar su actuación a los establecido en la constitución y privilegiar el beneficio para el pueblo, Venezuela no va a avanzar (…) Tiene que haber voluntad política”, recalcó el exvicepresidente del Parlamento.

Insistió en la obligación de instalar un “diálogo institucional” como único mecanismo para solventar las dificultades que actualmente afronta el país.

Por último, Márquez ratificó que la dirigencia de Un Nuevo Tiempo (UNT) participará en la movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para “pedir respeto al voto y un calendario electoral” de los comicios de gobernadores y alcaldes.

“Concretar el cambio político que el pueblo busca, no estamos buscando una rebelión estamos pidiendo que se convoquen las elecciones, ahora el gobierno juega con candela al no convoca las elecciones”, sentenció.