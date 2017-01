Marquina sostiene que diálogo debe empezar por convocatoria a elecciones

Marquina señaló que los venezolanos tienen derechos constitucionales para alcanzar una "salida pacífica" y construir una Venezuela "futurista y de progreso"

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Alfonso Marquina, aseguró este domingo que cualquier diálogo emprendido entre la alianza opositora y el Gobierno Nacional debe tener como premisa la realización de elecciones en el país.

“El diálogo debe empezar por convocar elecciones (…) permitir que más 30 millones de venezolanos puedan acudir a las urnas electorales”, dijo el parlamentario en entrevista para Globovisión.

Marquina cuestionó que hasta los momentos el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya convocado los comicios regionales, situación que, a su juicio, demuestra que el Ejecutivo actualmente no posee respaldo de la mayoría de los venezolanos.

“Es un gobierno que cuando tenía apoyo popular hacia uso abusivo de los procesos electorales, pero hoy que el gobierno de Nicolás Maduro sabe que 80% de los venezolanos lo rechazan están negando la posibilidad de que acudamos a las urnas electorales”, expresó.

Marquina afirmó que el Gobierno Nacional ha emprendido una confrontación directa contra el Parlamento, pues, según él, pretende administrar al país fuera del orden constitucional.

“Pretende desconocer, no solo a la Asamblea Nacional y a los diputados, sino a la constitución y para ello tiene una sala constitucional que fue designada violando la constitución y que hoy pretende seguir usurpando las funciones de la AN”, criticó.

Asimismo, el también dirigente opositor señaló que los venezolanos tienen derechos constitucionales para alcanzar una “salida pacífica” y construir una Venezuela “futurista y de progreso”.

Insistió en que el Ejecutivo tiene años reeditando los mismos errores y no ha habido rectificación “y por eso nosotros insistimos en que si no hay voluntad de cambio en el gobierno, al pueblo tiene que permitírsele el derecho de cambiar el gobierno, no puede ser que la respuesta del gobierno sea acabar con los procesos electorales que además de ser una garantía constitucional y es un derecho humano elemental”.