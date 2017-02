Medina: Tras muerte de 4 niños por desnutrición se debe abrir canal humanitario

El diputado Ángel Medina, exigió al Ejecutivo Nacional y regional a abocarse a la nutrición de los niños, niñas y adolescentes Foto: Referencial

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Ángel Medina, aseguró que tras conocerse la noticia de 4 niños que murieron por desnutrición en dicha región, se hace necesario que se abra el canal humanitario en función de ayudar a los venezolanos.

Medina fustigó que “este gobierno, ha puesto a la gente a comer de la basura y en condiciones terribles a nuestras futuras generaciones, ellos deberían estar ocupados en darle solución a los venezolanos. Por ello ratificamos la exigencia de la ayuda internacional, de la apertura de un canal humanitario, para que los venezolanos puedan comer y puedan tener medicinas que tanto están necesitando como una forma de solventar la coyuntura, mientras se recupera el aparato productivo nacional”.

Asimismo, el parlamentario por Primero Justicia, catálogo de “criminal e irresponsable” que el para el gobierno nacional y regional estas cifras no de niños fallecidos por desnutrición, no representen una alarma “y que además, no están haciendo nada, entonces repetimos, es momento, por el bien de los venezolanos, pensando en nuestras futuras generaciones, que el gobierno abra el canal humanitario para que llegue comida y medicamentos para todos los venezolanos”.

Finalmente, el diputado Ángel Medina, exigió al Ejecutivo Nacional y regional a abocarse a la nutrición de los niños, niñas y adolescentes.