Mejía: “Hace 3 años Leopoldo López advirtió la crisis que estamos padeciendo”

Foto: Archivo

En el marco de los tres años del encarcelamiento del líder del partido Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, el diputado Juan Andrés Mejía informó que el próximo domingo tendrán una actividad de calle en Caracas contra la “dictadura” que, a su juicio, está imponiendo el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En transmisión por Periscope, el también coordinador encargado de VP destacó que López fue privado de libertad por advertir al país la grave crisis gubernamental y económica que atravesaríamos los venezolanos.

“Nos advirtió de la escasez, de los niveles absurdos que llegaría la inflación, del aumento de los homicidios y tres años después no se equivocó”, aseguró Mejía.

En los últimos tres años, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) han sido asesinadas alrededor de 81.344 personas por muertes violentas. La estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) es que la inflación cerró en 2016 en 475.8%, como consecuencia el Gobierno ha tenido que devaluar una y otra vez la moneda.

A su vez, los niveles de escasez son tan abrumadores, que de acuerdo con el Cendas, la canasta alimentaria familiar ha aumentado 2.571% en tres años, eso quiere decir que a finales de 2016 se necesitaban Bs. 460.381 para alimentar a una familia de cinco personas.

“En todo este tiempo la gente ha muerto en hospitales por la falta de insumos y medicamentos, también, incrementó la persecución política con más de 100 presos políticos cuyos derechos humanos son violados constantemente. La libertad de expresión ha sido cercenada, ayer Maduro invitó al canal de noticias internacional CNN a irse fuera de Venezuela”, enfatizó el dirigente de VP.

Para Mejía el Gobierno le tiene miedo a Leopoldo López y a todos los presos políticos que se atrevieron a alzar su voz ante la crisis que se avecinaba y la absurda corrupción de este régimen. “Ellos pensaron que encarcelando a Leopoldo acabarían con Voluntad Popular y desmovilizarían a la Mesa de la Unidad, pero el sentimiento de lucha no depende de una sola persona y eso fue lo que López despertó en todos nosotros”, sostuvo.

En este sentido, Juan Andrés Mejía indicó que ante esta nueva coyuntura se debe retomar la agenda de calle.

“El domingo 18 de febrero volveremos a salir a las calles para exigir no más dictadura, los detalles de la actividad no los anunciamos con premura para que el gobierno no nos impida manifestar, también, fijaremos postura ante las condiciones del CNE para la legitimación de los partidos políticos que conforman la Unidad”, dijo.

Para finalizar, Mejía denunció que hay una estrategia para ilegalizar a todos los partidos y que se trata de una nueva etapa para impedir que puedan renovar la nómina ante la institución. “No podemos jugar las reglas del gobierno que buscan reprimir nuestro derecho a elegir”, expresó.