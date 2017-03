 Mejía: Pese a obstáculos, no dudamos que VP superará la meta

El diputado por Miranda alertó que no solo hay retrasos en máquinas, sino también con fallas en la electricidad y funcionarios del CNE que ralentizan el proceso. “En la Plaza Chacao hay unos retrasos, pero la gente espera con mucha paciencia

El coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, informó que “la presencia en todos los puntos de validación por la tolda naranja ha sido masiva, en todas las ciudades importantes hemos tenido muy buena afluencia de gente que dice #MeResteoConVoluntad, volumen de gente dispuesta a validar por VPA que no se corresponde con el número de máquinas dispuestas por el CNE”.

En este sentido, Mejía denunció irregularidades en el inicio de la jornada de validación de partidos políticos impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde la abarrotada Plaza Bolívar de Chacao, acompañado por Lilian Tintori, esposa del coordinador nacional de Voluntad Popular injustamente encarcelado, Leopoldo López, instó al ente electoral a prolongar el proceso para reponer las horas de retraso en las máquinas.

“Todas las maquinas a nivel nacional han sido activadas. Sin embargo, debo señalar que algunos lugares han arrancado con algunos retrasos, incluso en puntos del estado Miranda como el municipio El Hatillo, con más de dos horas de retraso. Exhortamos al Consejo Nacional Electoral (CNE) que prolongue el proceso para reponer las horas en que las máquinas no estuvieron activas. La presencia en todos los puntos ha sido masiva, todas las ciudades importantes hemos tenido afluencias de gente, que no se corresponde con el número de máquinas dispuestas”.

El diputado por Miranda alertó que no solo hay retrasos en máquinas, sino también con fallas en la electricidad y funcionarios del CNE que ralentizan el proceso. “En la Plaza Chacao hay unos retrasos, pero aquí está la gente con mucha paciencia porque están convencidos de la importancia del día de hoy. En los estados Carabobo, Vargas y Nueva Esparta hay problemas con las máquinas, con los dispositivos y las huellas. En otros casos los funcionarios realizan preguntas que no se corresponden con el proceso y que los electores no están obligados a responder y que atrasa el proceso. En Guárico hay problemas de electricidad y el ente electoral no ha dispuesto dispositivos de contingencia para poder activar las máquinas. En la parroquia La Vega hubo un intento de sabotaje por grupos identificados con el oficialismo que obligaron a que la máquina que estaba allí dispuesta se trasladara a la Villa para mayor resguardo. Hay un sector del gobierno que tiene esta intención como bien lo han dicho en algunos medios de comunicación”.

Mejía reafirmó que pese a los obstáculos “la respuesta ha sido masiva, hoy los venezolanos están sumados a este proceso, el único requisito es la cédula de identidad. No tenemos ninguna duda que Voluntad Popular va a alcanzar la meta, vamos a vencer los obstáculos. Y además, con nuestro compromiso político vamos ayudar al resto de la Unidad a cumplir su meta”.

En ese sentido, el dirigente nacional de Voluntad Popular y concejal del municipio Chacao, Alfredo Jimeno, expresó que “estamos aquí en la Plaza Bolívar de Chacao, donde Leopoldo López sembró su liderazgo, y llevamos más 150 personas registradas. En Miranda llevamos más de 1150 personas que ya han podido validar en los 21 municipios. Tenemos pocas incidencias, en Valles del Tuy y Barlovento tenemos algunos problemas con la luz; en Chacao colocaron una jornada de validación del carnet de la patria. Pero, hoy el mensaje es positivo, en el estado Miranda tenemos el reto de 10213 firmas para validar, insistimos que la cantidad de máquinas es insuficiente, pero estamos preparados para superar estos retos no solo en Miranda sino en toda Venezuela para lograr el cambio hacía #LaMejorVzla”.

El coordinador municipal de VPA y concejal de Chacao, Rafael del Rosario, indicó que en horas de la mañana se reportó una máquina con retraso y se levantó un acta. “Esta situación no ha cambiado el ánimo de validar en este proceso. Hay mucha gente en la cola, lo único que necesitas es la cédula de identidad para firmar por Voluntad Popular Activistas. Firmar por VP significa firmar por la libertad de nuestros presos políticos y de toda Venezuela, es un proceso bastante rápido. Vamos a superar la meta planteada a nivel nacional”.

Para finalizar, el coordinador nacional de Ideas de Voluntad Popular y diputado del Consejo Legislativo del estado Miranda, Cipriano Heredia, indicó que en la página web www.voluntadpopular.com se pueden consultar todos los puntos de validación a nivel nacional. “Los reportes que tengo del estado Miranda son satisfactorios, los retrasos han sido muy puntuales de fallas de luz, exceso de preguntas de los funcionarios. Esto no es un acto de validación al Consejo Nacional Electoral, es un acto de defensa de nuestro partido, es un acto de resistencia para preservar nuestra identidad y seguir defendiendo la democracia y enfrentar la dictadura”.

Está previsto que iniciando la tarde, el coordinador nacional adjunto encargado de Voluntad Popular, alcalde David Smolansky, ofrezca un nuevo balance desde el municipio Libertador.