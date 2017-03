Milagros Paz exigió al gobierno reactivar empresas y tierras confiscadas

La parlamentaria afirmó que el hambre no da tregua a los venezolanos / Foto: Cortesía

Milagros Paz, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, exigió este viernes al gobierno central reactivar las empresas y tierras confiscadas que, a su juicio, hoy se encuentran ociosas e improductivas.

La parlamentaria manifestó su preocupación por las políticas que viene adoptando el Ejecutivo en materia económica, particularmente en lo que corresponde a la alimentación del pueblo venezolano.

“Este gobierno insiste en controlar a la población a través del hambre. Ya no se conforma con humillarlo al obligarlo a hacer colas para poder comprar alimentos a precios regulados o a peregrinar por todo el país en busca de medicamentos. Maduro y todo su combo saben que la única manera de someter a los venezolanos es aplicando el mismo modelo cubano: yo Estado–Gobierno–Partido, determino qué comes, en qué proporción y cada cuánto tiempo”, indicó la vocera en una nota de prensa.

Paz exigió al Gobierno rehabilitar todas las industrias y fábricas expropiadas y poner a producir las tierras confiscadas en esta entidad al noreste de Venezuela para comenzar a generar empleos y rubros de primera necesidad, en lugar de gastar grandes cantidades de recursos en la importación de alimentos.

“Los centrales azucareros están paralizados y desde hace años no se consigue azúcar en el país salvo la que viene importada; la industria pesquera está paralizada por muchos motivos: no hay repuestos para reparar los motores de las embarcaciones, no es rentable vender a precios regulados, no hay seguridad para nuestros pescadores que son asaltados en altamar para robarle botes y motores y el narcotráfico opera a total discreción de las autoridades gubernamentales regionales y municipales”, alertó.

“Jugosos negocios”

La también coordinadora regional de Primero Justicia en el estado Sucre aseguró que estos alimentos no llegan a todos los venezolanos y que estas políticas sólo enriquecen a un minúsculo grupo de funcionarios gubernamentales que han hecho “jugosos negocios” con la compra de comida al extranjero.

“Tienen el negocio de la importación de alimentos y medicamentos se niegan a soltar esa teta que tienen allí. Esos mismos que dicen ser socialistas, son tremendos capitalistas que se han hecho millonarios con el hambre de nuestra gente”, respondió.

Paz agregó que las bolsas y cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no llegan a las 600.000 familias que viven en la entidad.