Mitzy: La Carta Democrática debe estar por aplicarse a Venezuela

Así se atravesó el conductor de Zurda Conducta de VTV al momento de la llegada de Lilian Tintori y Mitzy de Ledezma a Venezuela, tras su reunión con el Presidente Donald Trump. Vídeo cortesía de @andreinaperiodista #Nacional #Politica #ZurdaKonducta #LilianTintori #MitzyCapriles #VTV #Maiquetia #Caracas #Vargas #Venezuela

