Monseñor Pérez Morales: La Iglesia no puede callarse ante la injusticia y la corrupción

Monseñor Ovidio Pérez Morales, Obispo Emérito y miembro de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), aseguró que, en vista de los recientes ataques a la iglesia por grupos afectos que se identifican con el oficialismo, es una clara evidencia de un proyecto político que no tolera la disidencia y que auspicia el Gobierno con sus acciones constantes.

“Es un proyecto en el cual la disidencia no tiene cabida. Monseñor Diego Padrón acaba de hacer referencia al Plan de la Patria, proyecto de construcción de un Estado socialista en el cual coherentemente tienden a eliminar toda discrepancia, eso es lo más grave”, explicó Pérez Morales en entrevista radial este miércoles.

El prelado precisó que siempre que la iglesia asume posiciones que molestan al poder, se la acusa de cometer una intromisión.

“La iglesia inevitable y necesariamente, como el evangelio y la fe, tiene implicaciones en el plano de la convivencia humana. No es lo mismo la injusticia que la justicia, la libertad que la esclavitud, la opresión que la tolerancia, eso no es nuevo”, argumentó.

Rememoró que en 2007, cuando desde el poder propusieron la reforma de la Constitución, la CEV advirtió que lo planteado entonces convertiría a Venezuela en un Estado contrario a lo que indica la Carta Magna.

“La iglesia no puede callarse ante la violación de los Derechos Humanos, la opresión contra un pueblo, la corrupción desatada o la delincuencia sin freno”, dijo.

Reiteró que desde el poder tratan de encasillar a la Iglesia como institución en la oposición, sin embargo, aseguró que no es algo nuevo y recalcó que no lo permitirán.

“Tratar de poner a la iglesia en la cajón de la oposición es el expediente que siempre se saca cuando dice algo, no es nada nuevo pero no podemos permitir que nos encajonen así por decir algo que está en la línea de la coherencia cristiana porque moralmente no se puede aceptar la violación de los DDHH ni tampoco que el Estado se conciba como el dueño de las personas”.

Pérez Morales advirtió que es necesario poder interpretar la realidad y precisó que tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) actúan de acuerdo al Plan de la Patria, por lo tanto la CEV propone un cambio de rumbo político.

“Lo grave es que mucha gente no ha captado que ciertos pasos son lógicos y coherentes dentro de ese proyecto. Por eso la CEV propone un cambio en la dirección política del país”.

Respecto al diálogo, destacó que el proceso entre las fuerzas políticas siempre fue un mecanismo para distraer y dividir a la oposición, así como para generar perjuicios al prestigio de la Santa Sede.

“Desde un comienzo para una de las partes fue una cuestión para desarmar a la sociedad y enfriar al adversario”, dijo.