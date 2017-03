More Consulting: Carabobeños votarían por candidatos de la MUD a la Gobernación

Los encuestados dijeron sentirse representados por: Primero Justicia 15,1% ; Voluntad Popular 17,8%; Acción Democrática 5,4%; Un Nuevo Tiempo 1,2%; Avanzada Progresista 0,7% y Vente Venezuela 2,4% / Foto: Archivo

De acuerdo al más reciente estudio de More Consulting, ante una eventual elección regional, 33,8% de los carabobeños votaría por el candidato a gobernador abanderado por la Mesa de la Unidad Democrática, frente a un 20,9% que lo haría por el aspirante escogido por el PSUV; 20% sufragaría por “otro” y un 25,3% no contestó.

La encuestadora midió diferentes parámetros para evaluar el panorama político en Carabobo y en este sentido reveló que, entre los que votarían por un candidato opositor a la Gobernación, Alejandro Feo La Cruz, apoyado por Voluntad Popular tendría un respaldo de 17,8%; Armando Amengual respaldado por Primero Justicia contaría con 9,7%; Enzo Scarano apoyado por Un Nuevo Tiempo tendría 21,2% y Rubén Limas de Acción Democrática sumaría 1,5%. La opción “otro” tuvo 15,6% y “no sabe, no contesta” alcanzó 34,3%.

Asimismo, los encuestados fueron consultados sobre los partidos por los cuales se sienten representados y en este sentido, 15,1% dijo tener preferencia por Primero Justicia; Voluntad Popular 17,8%; Acción Democrática 5,4%; Un Nuevo Tiempo 1,2%; Avanzada Progresista 0,7% y Vente Venezuela 2,4%. El estudio además reveló que 53,5% de los consultados respondió “ninguno” y 3,9% dijo “no sabe, no contesta”.

Por otra parte, en la encuesta que fue contratada por un grupo de inversionistas del sector privado de la región central, se consultó: ¿Qué tan seguro estaría usted de votar en unas elecciones primarias para escoger a los candidatos de la MUD/Oposición en el estado Carabobo?. 39,2% dijo estar “completamente seguro de ir a votar”, mientras que 22,6% señaló que está “casi seguro de ir”. En tanto, 7,1% contestó estar casi seguro de no ir a votar y 16,3% respondió que no está completamente seguro de no ir a votar. 14,8% no contestó esta pregunta.

More Consulting también evaluó la gestión de Francisco Ameliach como Gobernador de Carabobo. 11,7% manifestó tener una opinión totalmente favorable y otro 11,7% dijo tener una opinión algo favorable. Entre tanto, 25,3% manifestó tener una percepción algo desfavorable y un 39,9% dijo tener una opinión totalmente desfavorable sobre su gestión. Solo 9% expresó que tener poca información para dar opinión 2,4% dijo no conocerlo.

Al respecto, solo 23,4% manifestó tener una percepción positiva de la gestión frente a un 65,2% que la califica como negativa.

Finalmente en cuanto a la gestión de Nicolás Maduro como presidente de la República, 1,9% indicó que es excelente, 7,5% la calificó de buena, 15,1% señaló que es “de regular hacia buena”, 12,4% sostuvo que es “de regular hacia mala”, 26,8% la calificó de mala y 35% la tildó de pésima.

En este sentido, 74,2% tiene una percepción mala de la gestión de Nicolás Maduro frente a un 24,5% que la ve de forma positiva. Un 1,2% no contestó.

Este estudio se realizó el 23 y 24 de febrero con 411 muestras en el municipio Valencia del estado Carabobo. 50,9% de los consultados son del sexo masculino y 49,1% del sexo femenino.