Movimiento Progresista de Venezuela insta a partidos a retirarse de la validación

La tolda denunció secuestro de máquinas en el sur de Aragua / Foto: Laudelyn Sequera

Laudelyn Sequera / Maracay

El coordinador de Movimiento Progresista de Venezuela en Aragua, Henry Rosales, instó a la Mesa de la Unidad Democrática y al resto de los partidos políticos democráticos a retirarse de la validación, luego de la “negativa experiencia” de arranque del proceso en la entidad.

El dirigente aragüeño aseguró que el ejercicio de validación tiene una duración de entre 3 y 5 minutos por persona, por lo cual en 1 hora tan solo pueden participar 11 ciudadanos: “Contando con 14 horas repartidas en dos días, lo que demuestra como un hecho comprobado que es imposible técnicamente cumplir los requerimientos del ente comicial”.

Rosales hizo un llamado a la MUD y al resto de las organizaciones políticas a que se pronuncien al respecto, en virtud de las malas experiencias que han surgido durante los días sábado y domingo durante la instalación del proceso. “Esto atropella el derecho político del ciudadano”, afirmó.

El partido Movimiento Progresista de Venezuela forma parte del primer grupo de partidos políticos con los cuales se inició este fin de semana el proceso de legitimación de los movimientos políticos.

Rosales reiteró que esta situación demostró que “la malsana convocatoria” tiene por objeto “liquidar” a los partidos y retrasar el llamado a elecciones correspondientes a este año.

Igualmente destacó que no existe ningún tipo de interés por parte de los funcionarios del CNE para garantizar la ejecución del proceso, pues no instalan las máquinas en el tiempo requerido y las trasladan arbitrariamente a sitios no aptos para ejercer el derecho a la participación política.

Denunció asimismo que los municipios Costa de Oro, Lamas, Mariño y los ubicados hacia el sur de Aragua fueron excluidos del proceso al no permitir la libre manifestación partidista “a punta de tramoyas, retrasos inexplicables y secuestro de máquinas por parte de oficialistas”.

Rosales expresó que los venezolanos no pueden seguir “avalando y convalidando” arbitrariedades que niegan la reivindicación del derecho a la militancia y participación política”.

Insistió en la necesidad de no engañar a la ciudadanía, pues “técnicamente es imposible” cumplir con los requerimientos impuestos por el CNE.

El coordinador de MPV Aragua hizo un reconocimiento a la activación de su militancia para defender sus siglas. “Es el momento de frenar la gestación de un fraude que colocará en jaque a los partidos, no solo de la unidad, sino también las demás tendencias que pretenden ser borradas del mapa en aras de una hegemonía que sesgue la voluntad ciudadana”, añadió.