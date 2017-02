Muchacho: Invitación del Papa al Vaticano traerá frutos positivos al diálogo

El alcalde de Chacao, Ramón Muchac ho destacó que el proceso de reestructuración de la MUD busca unificar la coalición opositora frente a la actual situación del país

El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, calificó como “intento positivo” la invitación del Papa Francisco a los sectores del diálogo nacional a una reunión en el Vaticano, lo que a su juicio traerá aportes al proceso en el país.

“Yo creo que todos esos intentos son positivos. Por lo que no se puede perder de vista y lo que no pueden perder de vista los representantes de la oposición, el Vaticano y la propia iglesia católica venezolana, es que el diálogo no será fructífero si no logra lo más importante que es destrancar el juego político”, manifestó Muchacho.

En ese sentido, dijo que para desentrancarlo, se debe ir a escenarios electorales. “Es decir, el objetivo principal del diálogo, hay muchos pero el objetivo principal del diálogo es un cronograma electoral que permita que los venezolanos y que con nuestro voto decidamos nuestro futuro”, expresó el alcalde.

Asimismo, el también dirigente del partido Primero Justicia destacó que el proceso de reestructuración de la MUD busca unificar la coalición opositora frente a la actual situación del país.

“Yo creo que es muy importante que la Mesa de la Unidad se reestructure, que se revise, que se pueda rehacer los planes a futuro, pero sobre todo que exista la madurez política para entender que solo unidos podemos”, afirmó.

Ramón Muchacho ofreció estas declaraciones las ofreció durante la celebración del décimo primer aniversario del Centro Deportivo Eugenio A. Mendoza, en el que reconoció que este es uno de los principales de la ciudad de Caracas.