Muchacho: No existe poder público más legítimo que la AN

Este jueves la Asamblea Nacional (AN), en su primera sesión del año, designó a su nueva junta directiva, que estará conformada por Julio Borges como presidente, Freddy Guevara primer vicepresidente y Dennis Fernández como segunda vicepresidenta.

A la juramentación asistió el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, quien comentó que el parlamento “es un poder autónomo a pesar del esfuerzo que hace el Ejecutivo por desconocer a esta Asamblea Nacional. Este poder popular fue electo hace poco más de un año por 14 millones de venezolanos, hoy en día en el país no hay poder público mas legítimo que este”.

Sobre la rotación de la directiva del poder legislativo, el alcalde capitalino comentó que “el cumplimiento y el respeto de los acuerdos es fundamental para la unidad y para lograr las metas a futuro del cambio político y de la recuperación de Venezuela”.

Muchacho le deseó a la nueva junta directiva “toda la fuerza y el valor necesaria para seguir adelante, para hacer valer esa autonomía, para no doblegarse y para dar esa batalla que millones de venezolanos esperan en el marco de una tragedia humanitaria que no puede esperar más por soluciones”.

La MUD debe cambiar su dinámica

Sobre los cambios que se esperan en la Mesa de la Unidad Democrática el mandatario local manifestó que la asociación de partidos “debe estar en un proceso permanente de revisión. El cambio no debe ser estético, no se trata de cambiar nombres o caras si no de modificaciones en las estructuras, en las formas de tomar decisiones”.

“La mesa como instancia de partidos es absolutamente necesaria. Debe ser preservada, mantenida y fortalecida. Pero debe haber otra instancia que incorpore a sectores de la vida nacional como la iglesia, los estudiantes, gremios, sindicatos, todas esas fuerzas que deben estar integradas, porque la tragedia que vive el país necesita soluciones que sean pensadas por toda la sociedad”, afirmó Muchacho.

Finalmente, el alcalde manifestó que “lo importante es que cualquier cambio que se produzca sea para que la MUD esté más cerca de los ciudadanos, que los escuchemos y seamos portavoz del pueblo y herramienta del cambio que desea la amplia mayoría del país”.