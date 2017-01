MUD ofreció detalles sobre marcha del 23 de Enero

Olivares aseveró que no cancelarán la movilización del 23 de enero porque el Gobierno haya convocado una movilización el mismo día, "es responsabilidad de la FANB garantizar que ambas marchas se realicen en paz" / Foto: Archivo

Este viernes 20 de enero los diputados y dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), José Manuel olivares y Juan Guaidó, manifestaron que para la marcha del próximo lunes 23 de enero irán hasta el CNE y la Fuerza Armada Nacional “debe garantizar el derecho a movilizarse de los venezolanos”.

Asimismo, el parlamentario por Primero Justicia, aseguró que la única manera de presionar al Gobierno y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se realicen elecciones generales este año es que “salgamos a las calles a luchar por Venezuela”.

Olivares hizo un llamado a la fuerza armada nacional, recordándoles que el 23 de enero de 1958, “sonaron los sables de unos militares que creían en la democracia”, por ello les pide que este 23 de enero también respeten la Constitución y la democracia. “Queremos apelar a la dignidad de los militares, queremos exigirles que pida y exija elecciones para contarnos”.

En cuanto a los permisos que en reiteradas ocasiones el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez ha manifestado, no ha solicitado la oposición para ninguna de las marchas, el parlamentario, manifestó que la Constitución es el permiso, recordó que en ella se establece que los venezolanos tienen derecho a concentrarse en cualquier lugar del país pacíficamente.

“Se lo decimos a Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y Jorge Rodríguez, están notificados este 23 de enero marcharemos al CNE”, sentenció Olivares.

El encuentro será desde las 10:00 de la mañana en los cuatro puntos; Parque del Este, Santa Fé, Santa Mónica y O’Higgins.

#Ahora Declaraciones del diputado @joseolivaresm: Hoy queremos pedirle que el #23Ene asumamos el compromiso de luchar por Venezuela pic.twitter.com/ngqv6UAQtA — Analítica (@Analitica) January 20, 2017

Por su parte, Juan Guaidó, diputado por Voluntad Popular, señaló que los derecho “no se mendigan” y por ello marcharan, además condenó las situaciones que se han presentado en Venezuela, “violando la Constitución; la detención de los diputados que viola también la inmunidad parlamentaria y el proceso administrativo abierto a Globovisión que viola la libertad de expresión”.

“No permitamos que un ‘grupito’ pequeño nos robe la esperanza del país, hoy tenemos un dictador en ejercicio”, dijo el parlamentario.

Aseguró que es urgente liberar a los presos políticos y solventar la crisis del alimentos e insumos médicos, y exigir que se realicen las elecciones de gobernadores que “ya están vencidas, la mayoría de los gobernadores en Venezuela fueron escogidos a dedo por el CNE”.

Reflexionó que a pesar de que los venezolanos expresen que “si no trabajan no comen, en la actualidad del país, sin democracia no comemos”.

Guaidó se dirigió a Tibisay Lucena, “no hay excusa alguna para dilatar más un proceso que es de los venezolanos”.

Convocatoria del PSUV

Olivares aseveró que no cancelarán la movilización de este 23 de enero porque el Gobierno haya convocado a una movilización el mismo día, “es responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional garantizar que ambas marchas se realicen en paz. Es su responsabilidad garantizar la seguridad, el derecho a marchar y a exigir elecciones”.

Apuntó que el oficialismo es quien debe resolver su convocatoria, “nosotros vamos para adelante a marchar”.

Para Olivares el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es “pura paja”, a su juicio sentencias como la que respalda que los venezolanos con doble nacionalidad podrán aspirar a la presidencia no les interesan al país.