MUD vuelve a las calles con un “anémico” poder de convocatoria

Una nueva jornada de movilización protagonizó este lunes la avenida Francisco de Miranda desde el ya conocido punto de Parque Cristal. Cientos de personas llegaron al sector desde las 9 am para participar en la marcha convocada por la oposición que buscaba exhortar al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publique el cronograma de las elecciones regionales.

Con camisetas blancas y banderas de Venezuela, los seguidores de la oposición se empezaron a aglutinar en las escalinatas del edificio. Simultáneamente, pabellones de Voluntad Popular (VP), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Primero Justicia (PJ) y Copei agregaban color a una concentración que desde su anuncio se vislumbraba “anémica”.

La actividad de este 23 de enero significaba el regreso de la propuesta de “lucha pacífica en la calle” que impulsó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) durante gran parte del año 2016, pero que fue suspendida, debido a la puesta en marcha del diálogo político entre la alianza opositora y el Gobierno Nacional.

Para muchos analistas, luego de las multitudinarias marchas del 1 de septiembre (Toma de Caracas) y el 26 de octubre (Toma de Venezuela) del pasado año, cualquier nueva iniciativa con un carácter similar tendría una previsible asistencia menor por las diferencias en los tiempos de convocatoria. Sin embargo, algunos sectores dentro de la MUD, acusan el reducido volumen de personas como respuesta a la política desacertada al desestimar la movilización a cambio de sentarse en la mesa de conversaciones.

“Ahora hay una poca nutrida actividad a consecuencia de un error que señalamos en VP, pues no se podía ir al diálogo desactivando la calle, tampoco se podía ir si no había condiciones. La MUD decidió bajar el tono de la calle por el diálogo y al día de hoy vemos sus repercusiones”, advirtió la diputada de la Asamblea Nacional (AN) Tamara Adrián, al tiempo que señaló que ante este escenario el bloque opositor debe continuar con los llamados a la “protesta pacífica”.

“Sabemos que va a ser la primera de una creciente participación de la gente en la calle porque el Gobierno tiene que sentir la presión internacional y nacional”, acotó la parlamentaria.

Entre tanto, el Movimiento Estudiantil, liderado por el presidente de la FCU-UCV, Hasler Iglesias, quienes al compás de consignas contra el gobierno de Nicolás Maduro y exigencias de “Elecciones Ya”, iniciaron de la caminata, la cual estuvo marcada por constantes interrupciones hasta partida final cerca de las 11:50 am.

Además de Adrián, otros dirigentes de la oposición se hicieron presentes en la manifestación, entre ellos, los diputados Juan Guaidó, Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, José Manuel Olivares; el dirigente de PJ, Juan Carlos Caldera; y los alcaldes Ramón Muchacho y Carlos Ocariz de Chacao y Sucre, respectivamente.

Guaidó destacó la importancia de ejercer el derecho a la protesta para presionar al Ejecutivo a que cese con el desconocimiento a la expresión del voto popular, según él, reflejado con el bloqueo de las decisiones del Parlamento y a su vez, que permita a los venezolanos decidir a través de un proceso electoral por el futuro de la nación.

“Es momento de tomar la calle y lo vamos a hacer con mucha fuerza”, sentenció el legislador.

Los manifestantes continuaron su curso con destino a la sede principal del CNE, objetivo que fue impedido por el despliegue de los efectivos de la Guardia Nacional (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la avenida Libertador. La jornada terminó con la entrega del documento con el exhorto al rector del ente comicial, Luis Emilio Rondón, por parte de Henrique Capriles, quien al final indicó que las próximas protestas habrá “sorpresas” para sortear al contigente de seguridad.

Sin embargo, aún queda por saber de qué manera logrará recobrar la coalición opositora el respaldo de la población en las propuestas de la Unidad, a fin de continuar promoviendo una ruta de movilizaciones con miras hacia una transición política a corto plazo, mientras todavía afrontan las críticas por la “muerte” del referéndum revocatorio y los cuestionamientos internos por la participación en el maltrecho diálogo nacional.

