Obispo de Guanare: Han convertido a Venezuela en una tierra de esclavos

Acusó al gobierno venezolano de seguir “al pie de la letra el modelo castrista-comunista. Dominan a su gente y los obligan a registrarse” Foto: Referencial

El diálogo ha sido la pieza maestra que a tiempo, o destiempo, han usado tanto políticos de oposición como de gobierno para alcanzar negociaciones en el país. Ambas partes, en un intento de prevalecer, han declinado o insistido dependiendo de sus intereses. En el medio, como facilitador del propio diálogo, ha participado la representación de la Santa Sede. Un actor que ha recibido en las últimas semanas severas acusaciones por parte del sector oficialista.

De querer “tomar el poder”, ser un partido político y “apostar por la muerte” le acusó Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y sus sacerdotes. A esos señalamientos respondió Monseñor José de la Trinidad Valera, Obispo de Guanare. “Cuando no tienen nada que ofrecer entonces acusa, denigran y menosprecian al resto” fueron las primeras palabras del prelado al ser consultado.

“En Venezuela, y desde la Conferencia Episcopal Venezolana, no nos extrañamos del discurso de esa gente. Se hacen valer del poder y como violentos se muestran como si no le tuviesen miedo a nadie con tal de llevarse por delante a quien sea” expresó Monseñor. Insiste que el papel de la Iglesia es media por el bien de los venezolanos.

Asegura que desde la CEV han denunciado “la realidad del país”. “(…) con mucho respeto hemos manifestado lo que es evidente. En este país reina la búsqueda de la muerte y eso es consecuencia de que este gobierno ha sacrificado a tanta gente sin tener reparo” explicó. “En la iglesia celebramos la vida, pero desde lo humilde y lo sencillo. No desde los gritos y la fuerza” agregó el jerarca del catolicismo en la ciudad.

Como parte de sus acusaciones, le reclama al Ejecutivo Nacional no actuar en contra de los índices de violencia y “obligar al venezolano a mendigar comida”. “El gobierno todos los días no quita algo, luego nos da otra cosa, al día siguiente nos vuelve a quitar algo más. Lo hace para acostumbrarnos a pedir y no para producir” dijo al respecto.

Para referirse directamente al alcalde de Caracas recordó todo un historial que pesa sobre el propio funcionario de gobierno, “(…) él fue el que lideró el asalto al Asamblea Nacional junto a un grupo de personas, ha sido quien acusa a todo el mundo de cualquier cosa con una gran libertad, es el gran pontífice de la violencia en el país, se sienta en la mesa de negociación afirmando una cosa y al día siguiente dice algo distinto. Sus acusaciones no tienen ningún valor porque ellos no están haciendo absolutamente nada para que haya diálogo”.

“El diálogo debe ser con Dios”

“El Papa Francisco cree en el diálogo, la iglesia cree y todos creemos en el diálogo. La oración común con un Dios todo poderoso es el mejor diálogo de todos y el más sincero. Pero ellos no admiten al Dios verdadero, por eso no tienen que dar cuentas a nadie aquí sino a sus patrocinantes cubanos” así respondió el Obispo de Guanare a la posibilidad de que la Iglesia continúe como mediador en el proceso de diálogo nacional.

Con la mano puesta en el crucifijo que cuelga de su pecho Monseñor Valera afirmó no tener miedo. “Aunque siempre exista la posibilidad de que me ataquen, hable o no, no tengo miedo. Ellos orientan a su gente a un fanatismo que no conoce límites e impide que no vean con claridad lo que está sucediendo” argumentó.

“No pueden decir que estamos en igualdad de condiciones cuando ellos sacan a sus famosos colectivos armados a atropellar a los civiles. A nosotros, los sacerdotes, nos tienen señalados e intervenidos lo teléfonos. Yo sigo hablando y diciendo mis verdades” abonó en su defensa. Sin embargo dejó claro que constantemente ora por los gobernantes venezolanos.

Sobre el “Carné de la Patria”

“No es necesario un carné de la Patria porque ya tenemos una cédula de identidad” respondió de inmediato el Obispo de Guanare al ser consultado por la jornada de carnetización que realiza el Ejecutivo Nacional desde hace unas semanas. “Además, con mi partida de nacimiento ya soy venezolano. Otros por ahí no tienen partida de nacimiento venezolana y tienen grandes cargos en el país” sentenció.

Acusó al gobierno venezolano de seguir “al pie de la letra el modelo castrista-comunista. Dominan a su gente y los obligan a registrarse”. Citando la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, “el que no trabaje que no coma”, Monseñor pidió emprende políticas de producción nacional. “Es producción lo que hace falta en el país. No podemos estar esperando o mendigando que nos den un pan. Tenemos que producir ese pan. Hay que entender que el trabajo es el que dignifica y no los donativos. Si queremos vivir con sosiego debemos producir. No es que vamos a vivir tranquilos porque nos van a dar un kilo de arroz por tener el carné de la Patria. Ellos han convertido a Venezuela en una tierra de esclavos que no hacen otra cosa que buscar comida” cerró diciendo.