“Pedimos al cuerpo diplomático que levante la voz frente ataques contra la AN”

Este miércoles el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, sostuvo un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y solicitó a distintos países que eleven sus voces en contra de la violación sistemática de los derechos parlamentarios en Venezuela.

A la reunión asistieron diplomáticos de distintas naciones americanas y europeas, así como un representante de la Unión Interparlamentaria, quienes tomaron nota sobre la situación que se está dando en el país.

“La inmunidad parlamentaria en Venezuela data desde la Constitución de 1811, que indicaba que un diputado de la República no podía ser detenido en sus funciones. Hoy en Venezuela existe una violación sistemática de los derechos parlamentarios y hay que entender que la inmunidad parlamentaria es la base sobre la que se cimienta el Poder Legislativo y por tanto la división de poderes que ordena la Constitución. En el momento en que un parlamentario no puede realizar su trabajo se ve reducido al ejercicio de su ciudadanía y no de los derechos y potestades que le otorgó el pueblo al elegirlo como diputado. Nosotros pedimos al cuerpo diplomático que eleve sus voces contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y sea firme contra los ataques al Parlamento Venezolano”.

Florido aseguró que existe una preocupación internacional por lo que está sucediendo en Venezuela. “Venezuela es un país donde la democracia está mucho más allá de la terapia intensiva y eso preocupa a todos los países del hemisferio, puesto que sin democracia no hay libertad ni desarrollo. Para defender al pueblo tenemos que rescatar la majestad, la institucionalidad y las atribuciones del parlamentario venezolano. No van a callar la voz de quienes quieren alertar al mundo sobre lo que está sucediendo en Venezuela”.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur, diputado William Dávila, destacó la importancia de detener los ataques del régimen contra el Asamblea Nacional. “Es importante resaltar la semejanza que existe entre las instituciones de la inmunidad parlamentaria y la inmunidad diplomática, que ya ha sido violada en varios casos. Los ataques contra el embajador de Canadá demuestran que no solo está en juego la inmunidad parlamentaria, sino también la inmunidad diplomática, pues Nicolás Maduro no respeta ningún tratado internacional y esto es algo que tenemos que denunciar, porque pone en riesgo que a cualquier ciudadano le pueda ser arrebatado sus documentos por una simple retaliación política”.

A la reunión con el cuerpo diplomático asistieron los diputados Luis Florido, William Dávila, Henry Ramos Allup, Adriana Pichardo, José Gregorio Correa, Oscar Rondero y Fátima Suárez, quienes expusieron detalladamente casos como el del diputado Gilber Caro, quien permanece secuestrado en la Cárcel 26 de Julio luego de ser detenido por funcionarios del SEBIN el pasado 11 de enero. Asimismo, explicaron los casos de Florido y Dávila sobre quienes pesa una prohibición de salir del país.