Piden a la FAO analizar consecuencias de desnutrición en Venezuela

Este miércoles las diputadas de la Mesa de la Unidad Manuela Bolívar, Mariela Magallanes y María Beatriz Martínez entregaron en la sede de la FAO en Caracas el último informe de desnutrición realizado por la Fundación Cáritas que expone la situación de desnutrición de los niños menores de cinco años en Venezuela.

“Debido a que el objetivo de la FAO es velar y colocar como primer derecho la alimentación, vinimos para que evaluen esta situación en Venezuela”, aseguró Manuela Bolívar.

La dirigente de Voluntad Popular comentó que solicitaron una reunión con las autoridades de esta institución para que realicen las mediciones correspondientes de los datos no gubernamentales.

“Se solicitó que desde la FAO Roma se designe una comisión técnica profesional para que midan las consecuencias sociales de la alimentación de los venezolanos, que especialmente es la desnutrición”, agregó.

Por otro lado, Magallanes, destacó que la situación del hambre se agudiza en la población más vulnerable y afecta con mayor gravedad a los niños, embarazadas y personas de la tercera edad.

“El informe de Cáritas es una alerta para la ciudadanía, es una información que el Gobierno no tiene o no publica. No existen cifras oficiales, por eso necesitamos ayuda de la FAO”.

Dicho estudio arrojó que 18% de los niños venezolanos menores de cinco años sufren de desnutrición severa. “El futuro del país está en riesgo. Los niños nacen desnutridos o no nacen porque no pueden tener una dieta natural para su correcto desarrollo. Estamos en un país de ciudadanos enfermos y esto va en aumento”, subrayó.

Por último, Martínez expresó que debido a que la FAO Venezuela ha manifestado en otras ocasiones que la crisis alimentaria no es una realidad en Venezuela, desean presentar este informe que le “pone el acento a lo que los venezolanos ven día a día en las calles”.

Asimismo, recordó que desde octubre, por primera vez, se impulsó desde la Asamblea Nacional, el frente parlamentario contra el hambre, capítulo Venezuela, el cual está auspiciado por FAO Latinoamérica.

“Estamos canalizando la información de todas las ONG, pero necesitamos que la FAO constate su veracidad”, dijo Martínez.

Las diputadas agradecieron a la dirección de comunicaciones por recibir el documento y esperan un próximo encuentro para la apertura de futuras reuniones de trabajo.