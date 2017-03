PJ y VP inician campaña para validar a pesar de condiciones del CNE

Por medio de sus redes sociales oficiales, VP y PJ han iniciado el llamado a los ciudadanos a participar en la relegitimación de toldas políticas ante el CNE

Aunque diversas organizaciones que integran la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han manifestado su inconformidad con las condiciones que aprobó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el proceso de validación de partidos políticos, varias ya han presentado campaña de cara a una jornada que podría comprometer su legalidad.

Tales son los casos de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, los cuales desde hace pocos días hacen, por medio de sus redes sociales oficiales y la de múltiples dirigentes opositores, el llamado a los ciudadanos a participar en la relegitimación de toldas políticas.

El proceso, que se extenderá durante 10 fines de semana consecutivos, comenzó este sábado con la validación en 15 estados del partido Avanzada Progresista –fundada por el gobernador de Lara, Henri Falcón–. Sin embargo, con la misma suerte no contó el Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) al no lograr el número de firmas requeridas por ente comicial. La dirigencia de MPV sostuvo que no fue alcanzado el objetivo debido a las irregularidades que, a su juicio, promovieron funcionarios del CNE, por lo que instan al resto de la oposición a retirarse de la validación.

Según el cronograma publicado por el CNE en su portal web para la renovación de nóminas políticas, la segunda tanda de agrupaciones que están llamadas a validar entre el 11 y 12 de marzo son: Claridad Ciudadana; Alianza del Lápiz Pro Defensa de la Comunidad; Unidad Visión Venezuela; Voluntad Popular; Unidad Nosotros Organizados Elegimos; Confederación Democrática.

Por su parte, PJ está programado para el fin de semana del 25 y 26 de marzo, junto a otras toldas contrarias al chavismo como Copei, Acción Democrática (AD), Alianza Bravo Pueblo (ABP) y La Causa R (estas dos últimas anunciaron que no se someterán a la validación ante el Poder Electoral). A su vez, está previsto que participe el partido Proyecto Venezuela.

A continuación parte de los mensajes publicados en redes sociales por PJ y VP:

#YoValidoPorPj Solo podrá apoyar a un solo partido durante el proceso de validación. @Pr1meroJusticia válida el 25 y 26 de marzo. pic.twitter.com/Sl36vl2AFq — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) March 5, 2017

Nada ni nadie detiene la fe de cambio que queremos los venezolanos. ¡Sin partidos no hay Democracia! #YoValidoPorPj pic.twitter.com/5aBTTb08qq — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) March 6, 2017

El futuro de nuestro país está en las manos de cada uno de nosotros, somos un bravo pueblo lleno de ganas de salir adelante. #YoValidoPorPj pic.twitter.com/daOjaehhEa — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) March 5, 2017

En @Pr1meroJusticia vamos a validar 25 y 26 de marzo, por eso nos organizamos, sin partidos políticos no hay democracia. ¡Vamos! #Portuguesa pic.twitter.com/b4Y1sPXUYl — Ma Beatriz Martínez (@MBMartinezR) March 5, 2017

¡Sin partidos no hay Democracia! luchemos por restablecer la libertad que tanto merecemos ¡Validemos! #YoValidoPorPj pic.twitter.com/Oz6pahr1kp — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) March 5, 2017

Este 11 y 12 de Marzo vamos con fuerza y fe a #FirmarPorVoluntad. Por la LIBERTAD de Vzla y la de todos los presos políticos ¡Si se puede! pic.twitter.com/ABf6zP90Hz — Juan Guaidó (@jguaido) March 6, 2017

Nuestro compromiso con la libertad,la democracia y #LaMejorVzla es incansable por eso este 11M y 12M lo vamos a demostrar #FirmaPorVoluntad pic.twitter.com/t4rG37qrzN — Alfredo Jimeno R. (@AlfredoJimenoR) March 6, 2017

Exitosa jornada de nuestros hermanos #AvanzadaProgresistaValidó ¡Los vzlanos en la calle en defensa a la validación de todos los partidos! — Luis Florido (@LuisFlorido) March 6, 2017