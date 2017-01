Presentarán proyecto de Ley de “Muerte Política” contra los corruptos

El también Secretario General de Primero Justicia en el estado Trujillo afirmó que este Proyecto de Ley pretende alejar de la vida política a cualquier corrupto que, "amparado por el mandato popular, se hayan lucrado, derrochado y robado el dinero del pueblo"

“La corrupción del Gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva, y de otros funcionarios no va a quedar impune, para ello vamos a presentar, en los próximos días, ante la Asamblea Nacional (AN), un Proyecto de Ley que contemple la muerte política a todos los corruptos”, así lo manifestó Conrado Pérez Linares, quien es diputado y presidente de la Sub Comisión de Contraloría Municipal.

El también Secretario General de Primero Justicia en el estado Trujillo afirmó que este Proyecto de Ley pretende alejar de la vida política a cualquier corrupto que, “amparado por el mandato popular, se hayan lucrado, derrochado y robado el dinero del pueblo”, dijo.

“El gobernador Rangel Silva ha derrochado durante el 2016 la astronómica cantidad de 26 mil millones de bolívares sin que el pueblo de Trujillo vea mejorar su calidad de vida, por lo que la delincuencia se ha disparado a niveles alarmantes. Esto es confirmado por crímenes feroces que sobrepasan los extremos de la conducta delictiva de un ser humano y que a diario conmocionan a los ciudadanos”, señaló.

Pérez Linares añadió además que todo esto se suma a la grave crisis del estado Trujillo en todos los sectores de la economía y la sociedad, “la pobreza ha superado las cifras de otros estados del país, no hay mano de obra en los campos y ha fracasado la agricultura por expropiaciones de tierras fértiles, la delincuencia, robo, secuestro y asesinato son cotidianos; el sistema educativo está abandonado, no le pagan a los maestros, bomberos, policías y trabajadores de las Alcaldías de oposición; no hay medicamentos ni atención justa para las personas, no hay comida ni un trato digno al pueblo trujillano”, expresó.

Asimismo, el parlamentario indicó que la corrupción, venga de donde venga, no quedará sin el castigo apropiado para este flagelo que afecta la calidad de vida de todas las familias trujillanas y venezolanas.

