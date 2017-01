Profesores de la UCV protestan en rechazo a cambio de seguro médico

Márquez, presidente de la APUCV advirtió que "o el Gobierno rectifica la decisión o habrá más acciones de calle" / Foto: Archivo

Los profesores de la Universidad Central de Venezuela cerraron todos los accesos en protesta por el cambio en el sistema de seguro de Samhoi a Horizonte, acción que rechazan los educadores.

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, manifestó a través de su cuenta en Twitter, que no aceptan a Horizonte como su nuevo sistema de seguros, “ya basta (…) Samhoi no se negocia. No a seguros Horizonte”.

Asimismo, señaló que, a pesar de ser la primera vez que la APUCV tranca el acceso a la casa de estudios, “o el Gobierno rectifica la decisión o habrá más acciones de calle”.

Cerrado los accesos a la #UCV en defensa de nuestro HCM #SAMHOI pic.twitter.com/JK4CU18ATg — APUCV (@APUCV) January 16, 2017