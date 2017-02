Protestan en la avenida  Francisco de Miranda para exigir bolsas del CLAP

En la noche de este miércoles los vecinos del barrio Campo Rico protestan de manera pacífica en la avenida Francsico de Miranda para exigir las bolsas de comida que distribuyen los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La manifestación se produce específicamente en el semáforo que da hacia Macaracuay. El vocero del barrio Campo Rico, Jesús Romero informó que la protesta de los sectores Campo Rico, San Miguel, Luciteña, Polvorín, Primero de Mayo se debe porque teníamos que hacer la entrega de un censo a un representante de los CLAP, y éste los ha “vacilado” irresponsablemente con la entrega de las bolsa de alimentos.

“Ese señor (apellido Muñoz) un mentiroso, un irresponsable, no puede haber en el gobierno personas como esas, que nos prometió atendernos a las seis de las tarde de este miércoles y ahora resulta que tiene el teléfono apagado y nos dijo que no nos recibirá. Mientras que en una asamblea instó a las comunidades organizadas a efectuar censos. No hemos recibido respuestas de las comunas ni de los consejos comunales y no sabemos a dónde han ido a parar los recursos otorgados por el gobierno”.

Romero enfatizó que de no obtener una respuesta oficial de los CLAP, permanecerán en esta importante arteria vial y prometen cerrar mañana jueves toda la avenida Francisco de Miranda. Por ello, instó la presencia de una autoridad competente como Aristóbulo Istúriz o el coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal.

Vecinos de Campo Rico, trancan Av Francisco de Miranda, a la altura de la entrada de Macaracuay, donde funcionaba una estación de servicios. — PLOMO PAREJO (@plomoparejo) February 8, 2017