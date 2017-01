Ramos Allup a Mata Figueroa: ¡No seas descarado, grosero ni sinvergüenza!

El diputado opositor cuestionó los gastos matrimoniales del gobernador del estado Nueva Esparta

Este viernes, durante un acto realizado en la calle Bolívar de Juan Griego (Nueva Esparta), el diputado Henry Ramos Allup cuestionó los gastos matrimoniales del gobernador de dicho estado, Mata Figueroa, quien se casará el próximo sábado en una ceremonia que, según se ha comentado, contará con la presencia de unos 600 invitados.

“Ayer escuché una intervención hecha por el señor gobernador en una zona popular de Margarita que nunca había visitado, yo no sé, ¿será que es un preparativo prenupcial? Pero en fin, permítanme hacer una disgregación, porque nadie tiene derecho de meterse en la vida privada de los hombres públicos, pero ningún hombre público tiene derecho a hacer pública su vida privada. Está bien, cásate y recásate las veces que te salga del bolsillo, ¡coño!, pero en un pueblo hambreado, en un pueblo que le falta todo, que tú salgas a dispararte un matrimonio de 600 invitados… ¡no seas descarado, no seas grosero, no seas sinvergüenza!”, señaló el parlamentario.

Ramos Allup también reafirmó su posición ante la importancia que tiene la vía constitucional para que haya un cambio de gobierno en el país. “Solo creo en la solución electoral, ¿que es difícil frente a una dictadura? Sí, pero solo con voto se sale de dictaduras, como lo hicieron Argentina y Chile, y como salimos nosotros de la de Pérez Jiménez. Solo con votos hemos logrado nuestras grandes victorias. Hagan lo que hagan, el gobierno no va a poder contener la arrechera del pueblo venezolano”.

Asimismo, el dirigente opositor que desde el jueves se encuentra en la isla visitando diferentes municipios, en consonancia con la agenda organizada por la Unidad regional, hizo referencia a la violación a la inmunidad parlamentaria del diputado Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, quien denunció a través de los medios de comunicación social que después de haber llegado a Maiquetía de la Celac, fue despojado de su pasaporte por autoridades del gobierno nacional.