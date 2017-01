Ramos Allup: El gobierno tiene que respetar a la directiva de la AN

Reiteró que con la designación-de la nueva directiva el próximo 05 de diciembre, los empleados no están en riesgo de alguno de cambios en sus condiciones

El presidente saliente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Allup, reiteró que el Ejecutivo debe respetar la voluntad popular, así como a la mayoría de la cámara y a la nueva directiva del Parlamento.

Ramos Allup aseguró que, por encima de cualquier obstáculo o amenaza, el próximo 05 de diciembre el bloque mayoritario del Parlamento designará una nueva directiva para el periodo 2017, que en este caso recaerá en la toda política Primero Justicia, quien estará representada por el diputado Julio Borges.

“No puede haber amenazas. El 5 de enero, honrando el acuerdo políticos que suscribimos con las distintas organizaciones políticas que son mayoría en la AN, vamos a rotar la directiva y va a tener toda la cooperación de toda la bancada; hasta el 2020 habrá rotación de la directiva. No puede haber traumatismos. Al gobierno no le queda otra que reconocer a la Asamblea Nacional, porque esta asamblea no la controla el gobierno ni la va a controlar más nunca. El gobierno tiene respetar a la directiva de la AN, la voluntad popular y la mayoría de la cámara, y lo tienen que publicar en gaceta. ¿Se vana robar la Gaceta Oficial y la van a utilizar como papel higiénico solo para publicar las estulticias del régimen? Maduro y su secuaces se comportan como si fueran propietarios del Estado. Están obligados a publicar la designación de la nueva directiva que vamos a nombrar por encima de cualquier asechanza el próximo 5 de diciembre”.

Balance de gestión y situación de los trabajadores

En un acto de reconocimiento a los empleados y obreros del Parlamento, Ramos Allup aseguró que pese a la difícil situación económica y política que encaró en su gestión durante 2016, el saldo es positivo.

“El balance negativo es el del gobierno que no cumplió con su deber. Si podemos exhibir buenas cuentas es gracias a los empelados y obreros de la AN, por eso agradecemos su ayuda para realizar una gestión que concluye y que entregaremos el 5 de diciembre”.

Destacó que los trabajadores del Parlamento son los mejores pagados de la administración pública.

“Uno de los afanes, gracias a la capacidad y al profesionalismo de nuestra directora de recursos humanos, es que logramos con mucho cuidado promover a mejores condiciones a los trabajadores, y hoy podemos decir que el nivel de remuneración , que siempre estuvo por debajo que el de los demás trabajadores de la administración pública, son los mejor remunerados de la administración pública en Venezuela. Eso lo hicimos sin distingo político, porque no vimos la data de ingreso de los trabajadores y a nadie se le pidió un carnet político. El común denominador de evaluación debía ser el rendimiento del trabajo y dedicación.

Precisó que en total hubo 930 movimientos laborales en la Asamblea Nacional en el período que presidió.

“Hay una inamovilidad laboral para que el empelado conserve el trabajo, lo que es algo bueno, pero hay otra que es mala, y es cuando el trabajador se ve condenado a permanecer en el mismo sito sin ninguna reclasificación y promoción. De esas 379 clasificaciones en la Asamblea Nacional, 360 correspondieron a empleados y 19 a obreros; hubo 551 ajustes, 245 de empleados y 306 para obreros, para un total de 930. Y hay que aclarar que para efectuar estos movimientos no fue menester ninguna presión de ningún organismo sindical de los trabajadores, para que nuestro personal hiciera los ajustes a que hubiera lugar. Nada es perfecto, pero puedo decir que una de las cosas que nos llevamos con mayor orgullo es haber tenido un miramiento por nuestro personal y así tiene que dar constancia”.

Reiteró que con la designación-de la nueva directiva el próximo 05 de diciembre, los empleados no están en riesgo de alguno de cambios en sus condiciones.

“El cambio de directiva no puede significar un desmejoramiento en la condición de lo empelados y obreros de la AN, porque es mas importante la permanencia de los trabajadores. empleados y obreros, independientemente de la directiva”.