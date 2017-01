Ramos Allup visita Porlamar: “Hay que defender las elecciones regionales”

Carolina Isava/Porlamar

“Debemos mantenernos en resistencia y hacer presión cívica si no queremos que nos roben las elecciones regionales. Deben hacerse este año”, así lo sentenció el líder de la tolda blanca y ex presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos Allup a través de sus redes sociales.

Por esa razón el dirigente adeco participará el jueves 26 de enero a las 3:00 pm en una asamblea de ciudadanos en la Avenida Miranda de Porlamar, Municipio Mariño, con la asistencia del alcalde Alfredo Díaz y el presidente del Concejo Municipal José Gregorio Gómez.

“Esta reunión forma parte de la ajustada agenda que cumplirá el legislador en la isla de Margarita, desde su arribo pautado para el miércoles 25 de enero”, destacó Díaz.

Gómez calificó como coyuntural la visita del diputado a la isla de Margarita y en especial a Porlamar, “por lo que invito a todos los porlamarenses así como a todos los neoespartanos a que asistan a estas actividades”.

El concejal y secretario de Acción Democrática en Mariño de la región insular José Gregorio Gómez informó que el mismo jueves a las 7:00 pm Ramos Allup encabezará un conversatorio con los habitantes de Costa Azul, en la Calle El Cocal, pues la idea es trabajar en equipo para lograr la elecciones regionales en 2017.