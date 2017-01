“Reto de la AN es hacer respetar decisiones para producir cambio político”

El líder de la tolda naranja indicó que la alianza opositora debe una disculpa y rectificación profunda para alcanzar el verdadero cambio que buscan los venezolanos ante la peor crisis en la historia del país

Este miércoles el coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), Carlos Vecchio, expresó que el verdadero desafío que tiene la Asamblea Nacional (AN) para este 2017 es hacer valer sus decisiones y liderar el cambio político que necesita el país.

“La deuda pendiente que tienen los diputados es ser articuladores para el cambio. Para nadie es secreto que la Mesa de la Unidad cometió errores, en el 2016 no llegó el cambio no por culpa del pueblo, sino de los dirigentes. El peor error que cometieron fue no haber defendido el referendo revocatorio y acudir al diálogo sin condiciones”, resaltó.

El líder de la tolda naranja indicó que la alianza opositora debe una disculpa y rectificación profunda para alcanzar el verdadero cambio que buscan los venezolanos ante la peor crisis en la historia del país. “La junta directiva no puede ser solo nombre, se debe rescatar la política unitaria para luego ser abrazada por el pueblo”, agregó Vecchio.

Asimismo, manifestó que el primer paso que tomó la Asamblea con respecto a decretar el abandono del cargo del Presidente es fundamental, ya que necesariamente conduce a elecciones presidenciales. “No solo es tomar la decisión, también se necesita la fuerza de la gente en la calle para defender esta medida. La Asamblea Nacional necesita el apoyo popular”.