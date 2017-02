Richard Blanco: Quiero ser alcalde de Caracas para que vean cómo se gobierna

Denunció que lo planteado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la renovación de los partidos "es inaudito e ilegal", porque -argumentó- las condiciones del proceso violan la Constitución

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Richard Blanco, señaló este viernes que quiere ser alcalde de Caracas, sin embargo, aseguró que no está en campaña debido a que no considera abandonar sus responsabilidades en el Parlamento.

“Quiero ser alcalde, pero no estoy en campaña. Soy 100% caraqueño y quiero prestarle mis servicios a la ciudad como alcalde, para que vean cómo se gobierna”, dijo Blanco en entrevista televisiva en Globovisión.

El parlamentario considera que la gestión de Jorge Rodríguez al frente de la alcaldía del municipio Libertador ha sido perjudicial.

“Todos los días recorro la ciudad. El día de ayer pase por una comunidad de Santa Mónica y en el camino había 34 huecos; sin mencionar que en los que va de año hubo más de 500 muertes violentas solo en la ciudad. Esto habla muy mal de nuestro alcalde”, explicó Blanco.

Denunció que lo planteado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la renovación de los partidos “es inaudito e ilegal”, porque -argumentó- las condiciones del proceso violan la Constitución.

En los procesos anteriores, según Blanco, los partidos políticos contaban con un lapso de 190 días para la recolección de firmas y ahora se redujo a 14 horas; algo que consideró imposible de concretar en la realidad.

“El CNE está colocando trabas. La alternativa que nosotros planteamos es una salida electoral”, reiteró.