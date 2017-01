Rodríguez: Directiva del 2016 debe “sanear” la AN para salir del desacato

Rodríguez recalcó que el caso de los diputados de Amazonas no es el único que anula las acciones legislativas, sino que también existen otras sentencias que han sido desconocidas por la AN / Foto: Archivo

El jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico (GPP), Héctor Rodríguez, afirmó este jueves que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN), correspondiente al periodo 2016 – 2017, debe ser la encargada de “sanear” al Parlamento para que salga del desacato constitucional.

De acuerdo con el diputado, la situación de desacato en la que se encuentra la AN “no será para siempre”, pero que esto dependerá de que la directiva anterior se ajuste al marco legal, tras lo cual, según aseguró, el ente legislativo podrá nombrar a sus nuevas autoridades.

Recalcó que el caso de los parlamentarios del estado Amazonas –desincorporados de la cámara el pasado 9 de enero– no es el único que anula las acciones legislativas, sino que también existen otras sentencias que han sido desconocidas por el Parlamento.

Entre ellas, Rodríguez detalló los pronunciamientos del TSJ contra las declaratorias de responsabilidad política y abandono de cargo realizada por la Asamblea Nacional contra el presidente Nicolás Maduro que, a su juicio, son “inconstitucionales” porque la AN no está facultada para “evaluar si le gusta o no la gestión del Jefe de Estado”.

“Absolutamente la AN sigue en desacato hasta que no acate todas las sentencias del TSJ. Es público y notorio que el Presidente Nicolás Maduro está en pleno ejercicio de sus funciones”, sostuvo en una entrevista en Radio Miraflores.

Manifestó que la oposición tiene derecho a criticar al Gobierno, pero que esto no representa que puede “voltear la Constitución o darle interpretaciones” que –dijo– solo puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional.

“La AN tiene una clara limitación establecida en la Constitución. Hay un desespero absoluto por tomar el poder (…) aunque no podemos englobar a toda la oposición”, expresó.

Finalmente, el también dirigente oficialista resaltó que las diferencias políticas que actualmente existen en el país deben resolverse por medio del diálogo.