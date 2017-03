Se presentaron ante la AN cifras alarmantes sobre la pobreza en Venezuela

Roberto León Briceño, director del Observatorio Venezolano de Violencia, manifestó que Venezuela superado al Salvador convirtiéndose en el país más violento / Foto: Archivo

Un incremento de 40% en la tasa de mortalidad materna; 930 en su mayoría jóvenes, que no pudieron ingresar en el campo laboral; 50% de los venezolanos ingieren dos o menos alimentos al día y un millón 300 mil venezolanos no tienen la seguridad social, son algunos de los panoramas que fueron expuestos este jueves 2 de marzo en la presentación del Estudio sobre la Pobreza (Encovi), realizado por la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y la Universidad Simón Bolívar (USB).

Después de dos años de un estudio que inició en 2014, el sociólogo Luis Pedro España señaló que en Venezuela ha “alcanzado un techo histórico de pobreza coyuntural”, ya que el 82% de hogares no pueden cubrir sus necesidades básicas, lo que ha llevado a que el país sea el “más pobre de América Latina”.

Asimismo, Roberto León Briceño, director del Observatorio Venezolano de Violencia, manifestó que la violencia y la inseguridad marcan la calidad de vida del venezolano siendo ejemplo de ello que Venezuela con 28 mil 479 muertes violentas en 2016 haya superado al Salvador, convirtiéndose así en el país más violento.

Detalló que cuando le preguntan a las personas sobre si se sienten o no seguros con los oficiales de seguridad manifiesta un 68% que no confían en la autoridad, ya que según León cinco mil han sido víctimas de policías. “No hay confianza en que el Estado pueda proteger a sus propios ciudadanos”, dijo.

Campo Laboral

La doctora Matilde Parra explicó que en el campo laboral la situación no es mejor, “casi 930 mil venezolanos no lograron insertarse en el mercado laboral” y 53 de cada 100 trabajadores no tienen estabilidad, solo un 33% disfruta del beneficio de política habitacional y 38 tiene seguro social.

Detalló que al momento de jubilarse, al menos un millón 300 mil venezolanos “no tienen la seguridad social necesaria para retirarse de la vida productiva. La crisis y las condiciones del mercado laboral no propician el ejercicio de las capacidades de los venezolanos”.

Desigualdad en la alimentación

Maritza Landaeta profesora de la UCV informó que ha disminuido la cobertura del programa de alimentación escolar en Venezuela afectando la educación del futuro del país. “En 201 se triplicó la desnutrición infantil grave. 93% de los encuestados no tiene los ingresos para comprar comida”, afirmó.

Describió que según las encuestas realizadas “50% de la población vulnerable come 2 veces/día o menos. Se están acentuando las desigualdades en la alimentación”.

Reveló que los venezolanos se han visto en la necesidad se remplazar las proteínas por los embutidos y los vegetales afectando su alimentación.

#Ahora @mlandjimenez: Es significativo la caída de los alimentos en el nivel más pobre de la población pic.twitter.com/svlMuEqcTh — Analítica (@Analitica) March 2, 2017

Marino González cuestionó que Venezuela esté pasando por una pobreza de tal magnitud en las diversas ramas, “desde 1936 no se desprotegía más grande de la historia el sistema de salud en el país. Perdimos terreno en lucha contra la malaria. Tenemos cinco años de atraso en índices de mortalidad y se ha aumentado un 40% en la tasa de mortalidad materna”.

Hizo un llamado para que se trabaje en corregir esta situación, aseguró que “sin población debidamente atendida no se puede producir, y sin producción no hay tecnologías que aseguren el futuro”.