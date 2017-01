Según Maduro la Asamblea Nacional está autodisuelta

Maduro dijo que la “varita mágica” para "enfrentar" a la Asamblea Nacional fue el "pueblo" en la calle, “con sus consignas, con su canto”, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que frenó mediante sentencias “el paquete de leyes” de Poder Legislativo

Este miércoles el mandatario Nicolás Maduro dijo que la Asamblea Nacional (AN), con mayoría opositora al Gobierno nacional, se autodisolvió por su carácter oligárquico.

“El año pasado demostramos el carácter regresionista, oligárgico de la Asamblea y la derrotamos por toda la línea. La Asamblea Nacional adeco-burguesa de Venezuela, hoy por hoy, está autodisuelta”, expresó durante su participación en el Foro de Sao Paulo, realizado en Managua, Nicaragua.

Maduro expresó que la “varita mágica” para enfrentar a la AN fue el pueblo en la calle, “con sus consignas, con su canto”, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que frenó mediante sentencias “el paquete de leyes” de Poder Legislativo, con mayoría de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que pretendía “privatizar” la vivienda y la industria petrolera en Venezuela.

“El año 2016 que lo empezamos en desventaja y a la defensiva, les puedo decir desde el punto de vista revolucionaria, nosotros terminamos el año 2016 y hemos empezado el 2017 a la ventaja en contraofensiva victoriosa revolucionaria en todos los campos”, expresó Maduro a los presentes.

Ejemplificó como “una varita mágica nueva” la creación de los 26 mil Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la Agenda Económica Bolivariana.

“El 2017 será un año de “sorpresivas” acciones de recuperación y de contraofensiva, no me tiembla el pulso, no vamos a hacer jamás lo que ellos (la oposición) quieren que hagamos. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”.