Smolansky condecora a jóvenes destacados en el sector público y privado

Decenas de jóvenes emprendedores, estudiantes destacados, líderes políticos, concejales, diputados, médicos, oficiales de policía, bomberos y demás profesionales del municipio El Hatillo y de Venezuela fueron galardonados este martes por el Alcalde David Smolansky, en un acto realizado “para reconocer la labor que ha hecho una generación que nació en crisis y aún sigue luchando con la esperanza de construir una mejor Venezuela”.

Smolansky aseguró que gracias a la crisis en la que el actual gobierno ha sumergido a los jóvenes, hoy las nuevas generaciones que terminan la Universidad o que intentan emprender su propio negocio, se les hace imposible independizarse, “lo que vemos diariamente es a personas de 28 años o menos asumiendo cargos de gran responsabilidad y envergadura, como médicos que salvan vidas sin insumos, ni medicinas, oficiales de policía que deben enfrentarse a bandas organizadas que portan armas largas, granadas y vehículos blindados, diputados que asumen comisiones de gran importancia en el parlamento nacional, artistas que motivan y exaltan la integración social, emprendedores que luchan contra la inflación más alta del mundo y deportistas que nos representan internacionalmente con un presupuesto escaso y hasta sin alimentarse bien”.

El Alcalde aseguró que esta generación de jóvenes tiene principios, valores y visiones que los unen, y por eso felicitó la presencia de coordinadores juveniles, concejales y diputados de diferentes partidos políticos, “porque a nosotros más allá de la Mesa de la Unidad Democrática, nos une esa cicatriz de ser reprimidos y perseguidos por este gobierno, y eso es lo que a nosotros nos tiene que hacer grandes. Muchísimas gracias por entregar los mejores años de sus vidas al mejor país del mundo para que en el futuro podamos disfrutar en democracia y libertad”, manifestó Smolansky.

Entre los galardonados destacan los diputados a la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Ligia Delfín, Rosmit Mantilla, Miguel Pizarro y José Manuel Olivares, los concejales del área Metropolitana de Caracas Luis Somaza, Reinaldo Díaz, Edmundo Rada, Andrés Schloeter y Diego Scharifker, los defensores de los derechos humanos: Mariana Tinedo, por Todos por La Libertad y Rescate Venezuela, y Daniel D’ Amato, por Amnistía Internacional. Deportistas y actores culturales: Andrés Madera, Dairyn Adrey Ramírez, Diana Deirlyn Ramirez, Isabel Izaguirre, Paola Licini, por Mina tambor y Clarin, y Luis Herazo, como estudiante universitario destacado: Nicola Yamine, Jefe de Delegación de la representación del modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard de la Universidad Católica Andrés Bello. Como estudiantes destacados de los colegios del municipio El Hatillo: Madeleidis Gómez Centro, Victoria Gabriela Marcano Álvarez, Elizabeth Francine Chiarelli Dumith, Berenice Isabel Gonzalo García, Paola Castro Blanco, Michelle Stefania Corro Cervantes. Empresarios y emprendedores de El Hatillo: Miguel Chollet, Bernardo López, Vanessa Cotto e Ignacio Armas. Oficiales de policía Dleydis Pirela y Jorge Antonio Bravo, bombero voluntario de tropa, de la Universidad Simón Bolívar, Luis Valmore Urbina Pita, entre otros trabajadores públicos de la Asamblea Nacional, servidores públicos de la Alcaldía de El Hatillo y dirigentes políticos juveniles.

“Lo positivo de todo esto es que asumiendo estos cargos, nos dimos cuenta que nosotros no somos el futuro, somos el presente. Este país nos ha obligado a madurar bruscamente, por eso hoy estamos premiando a una generación que ha entregado los mejores años de su vida para que en Venezuela hayan libertades y no restricciones, oportunidades y no incertidumbre, justicia y no impunidad, y para que haya seguridad y no violencia”, afirmó el primer mandatario municipal.

Por su parte el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, estuvo presente en el acto como invitado especial y dio un discurso para resaltar la labor de todos los jóvenes pertenecientes a la generación de cambio quienes desde sus espacios han contribuido con la construcción de la mejor Venezuela.

“Esta generación tiene tres grandes retos, en tres grandes etapas que estoy convencido que nos tocarán vivir de ahora en adelante, la etapa actual denominada por nosotros como La Salida, en la que tenemos el reto de lograr el regreso de la democracia y el cambio de este gobierno. Después que logremos este cambio vendrá una etapa de reconstrucción, en la que nos tocará ser el principal soporte de la generación que nos antecede en la reconstrucción del país. Y luego que logremos el proceso de reconstrucción de Venezuela, nos tocará asumir como generación la transformación estructural y cultural de Venezuela, no solo en los espacios políticos, sino en los empresariales, académicos, deportivos, sociales, culturales y de comunicación que logre una participación ciudadana para que más nunca nuestro país vuelva a caer en la tentación de elegir a un gobernante que nos condene a vivir en miseria, por eso felicidades generación luchadora y sigamos trabajando por Venezuela”, finalizó Guevara.