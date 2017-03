Smolansky: Ni Maduro, ni CNE ni colectivo podrán ilegalizar a VP

El dirigentge de la tolda naranja, David Smolansky enfatizó el claro mensaje enviado por cada venezolano que este sábado y domingo decidió restearse al retratarse abiertamente con Voluntad Popular

El coordinador nacional adjunto encargado de Voluntad Popular y alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, celebró la participación del pueblo democrático venezolano que acudió masivamente a validar por la organización política este 11 de marzo durante la jornada #MeResteoConVoluntad.

“Hoy decenas de miles de venezolanos salieron a validar a Voluntad Popular, a la democracia y a #LaMejorVzla. Estamos convencidos de que no habrá Maduro, Consejo Nacional Electoral (CNE) ni colectivos que puedan ilegalizar a nuestro partido porque así quedó demostrado en cada punto de Venezuela este sábado”.

Smolansky recordó que la tolda naranja es el partido político más perseguido por la dictadura venezolana y convocó a los venezolanos a que acudan este domingo 12 de marzo, acompañados con tres personas, más para que se unan a la lucha por conquistar la democracia en el país. “Mañana hagamos un 1×3 por Leopoldo López, por todos los presos políticos y para defender a la democracia. Si en estos años nos hemos sentido orgullosos de llevar la camisa naranja, mañana nos sentiremos más orgullosos de haber cumplido con esta meta pese a las trabas del régimen”.

El responsable político de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, informó que la tolda naranja alcanzó este sábado la meta en más de 14 estados. “Tenemos la confirmación de lo que Venezuela atestiguó hoy en cada punto de Venezuela, la gente se resteó con Voluntad Popular y hoy hemos alcanzado la meta en al menos 14 estados del país. Nosotros lo sabemos y el CNE lo sabe, así que les decimos que no vayan a inventar, no se vayan a poner con inventos de pasarnos la rebanadora porque la gente defendió y validó a Voluntad Popular sin miedo y de frente”.

10:32 AM Hoy salimos a defender un proyecto de país que busca oportunidades, seguridad y bienestar para los venezolanos!#VoluntadSeRespeta pic.twitter.com/ocUONRDNKy — David Smolansky (@dsmolansky) March 12, 2017

Smolansky enfatizó el claro mensaje enviado por cada venezolano que este sábado y domingo decidió restearse al retratarse abiertamente con Voluntad Popular. “Hoy se está defendiendo a nuestro partido, a quien está preso, exiliado, a los perseguidos y ese proyecto de país que desde hace años Leopoldo ha defendido, un proyecto llamado #LaMejorVzla en el que todos los derechos sean para todas las personas. Estamos defendiendo a aquella madre que hoy se va a acostar sin su hijo porque la delincuencia se lo quitó, o se ha ido a otro país en busca de un mejor futuro. Hoy estamos defendiendo aquel que llora porque perdió un familiar en algún hospital porque no había medicamentos, aquel niño que dejó la escuela por desnutrición. Hoy defendemos a aquellos que viven en zonas rurales, que no les llega el agua ni la luz. Hoy defendemos a quienes quieren ver un canal de televisión y no pueden porque la dictadura lo ha clausurado. Esa es la esencia del respaldo a Voluntad Popular, y que no les quepa la menor duda de que Voluntad Popular será el partido que refundará la democracia, rescatará la libertad y devolverá a nuestros jóvenes el futuro”.

En compañía del coordinador nacional encargado, Freddy Guevara, el coordinador nacional político encargado, Juan Andrés Mejía, la esposa del líder opositor y preso de conciencia Leopoldo López, Lilian Tintori, concejales y activistas; Smolansky recordó a quienes están injustamente encarcelados o exiliados por haberle hecho frente a la dictadura de Nicolás Maduro.