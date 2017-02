Súmate: El CNE no tiene excusas para no fijar el cronograma electoral

Súmate solicitó un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que tuvieran lugar las elecciones de gobernadores y aún no han tenido respuesta

El presidente del comité de directivo de Súmate, Roberto Abdul, señaló este miércoles que los retrasos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para fijar el cronograma electoral tanto en 2016 como en 2017 son, según su perspectiva, inaceptables.

Reiteró que para la tercera semana de diciembre de 2016 debieron haberse efectuado las elecciones de gobernadores al igual que los comicios para elegir los integrantes de los consejos legislativos del Estado.

“Esas elecciones estaban presupuestadas el año pasado. La situación es tan compleja que los miembros del CNE y del Gobierno no han dicho nada, no tienen excusas. Transcurrido un mes completo de 2017 aún no tenemos una convocatoria. Hay que continuar pronunciándose ante la comunidad nacional e internacional sobre el atropello a la Constitución y a los derechos”, dijo Abdul en entrevista radial en Unión Radio.

Súmate solicitó un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que tuvieran lugar las elecciones de gobernadores y aún no han tenido respuesta, según Abdul. “Existe el silencio de parte de los distintos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicio. Tras más de 40 días no hemos tenido respuesta”.

Respecto a la posibilidad de inhabilitación de algunas toldas políticas por el proceso de certificación que deberá llevar a acabo el CNE, Abdul advirtió que el Gobierno, en años anteriores en los que su capital político no estaba tan mermado, estaba acostumbrado a participar con ventajas evidentes en los procesos electorales, una situación que calificó como muy grave.

“Si bien no se ha llamado a un proceso formal para la inscripción de la nómina de los partidos y el registro de militantes, estamos hablando de 62 partidos de 67 que en la práctica podrían estas inhabilitados para actuar ante el CNE”, concluyó