Superlano: Desconocimiento de nueva directiva de la AN sería un golpe de Estado

Por otro lado, Superlano señaló que la Asamblea Nacional quedó en deuda con los venezolanos al no cumplir con todas las propuestas realizadas al país

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Alfredo Superlano, aseguró este martes que si se llegara a desconocer e impedir la elección de la nueva directiva del Parlamento prevista para este 5 de enero “se estaría dando un golpe de Estado”.

En este sentido, el diputado indicó que durante este primer periodo, la AN fue “acorralada” por el Gobierno Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al frenar, según él, las leyes sancionadas por el cuerpo legislativo.

A pesar de esto, Superlano admitió que el bloque parlamentario opositor quedó en deuda con los venezolanos al no cumplir con todas las propuestas realizadas al país, aunque sostuvo que con la gestión del diputado Julio Borges al frente de la junta directiva se podrán lograr mejores resultados.

Rectores del CNE

Por otro lado, el legislador rechazó que la no designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) sea responsabilidad de su persona y el resto de diputados que no asistieron a la sesión del pasado 15 de diciembre, pues, a su juicio, la culpa la tuvo el coordinador del Comité de Postulaciones, Juan Guaidó, al no cumplir con los lapsos reglamentarios.

“Antes del 15 de diciembre, estuvo el 20 de septiembre en esa fecha se nombró la comisión de postulación para seleccionar a los nuevos rectores”, tras ello Guaidó debió “presentar los postulados en los últimos 10 días de ese mes y no lo hizo (…) luego vino noviembre y diciembre, y no se pasó nada”, señaló.

De acuerdo con Superlano, la anormalidad del proceso dio pie para que la bancada del oficialismo solicitara al TSJ un recurso de omisión legislativa para que sea este organismo el que se encargara de elegir a las autoridades del Poder Electoral.

Asimismo, afirmó que, a pesar de la sanciones, aún sigue siendo dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), al tiempo que recalcó que continúa con la lucha de cambio propuesta por la MUD.