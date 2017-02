Tania D’Amelio: Partido que no logre las firmas será cancelado

La rectora principal del CNE llamó la atención sobre la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que prohíbe la doble militancia y “hay personas inscritas hasta en 6 partidos”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará el próximo 4 de marzo el proceso de renovación de nóminas de las organizaciones con fines políticos, por mandato de una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, del 21 de octubre de 2016.

La rectora electoral principal, Tania D’ Amelio, en entrevista telefónica al diario Panorama, explicó que este proceso se trata de organizar y poner a derecho a las toldas, que dicen ser nacionales y en realidad no tienen los votos para autocalificarse como tal.

Asimismo, llamó la atención sobre la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que prohíbe la doble militancia y “hay personas inscritas hasta en seis partidos”.

—Partidos de la MUD y del Polo Patriótico alegan que se busca acabar con la participación política, ¿qué tiene que decir?

—No es la primera vez que se hace un proceso de renovación, el último se hizo en el 2011, la diferencia fue que se hizo manual y en este momento será automatizado. Incluso, esas condiciones están planteadas en una sentencia del TSJ, en la que se señala que sea biométrico, que se verifique la doble militancia, que sean solo las organizaciones nacionales las que vayan a renovación, que aquellos que no lograron el 1% en —al menos— 12 estados vayan al proceso y los que no participaron en el último proceso. Si dicen que se está atentando a la democracia y estoy señalando todo el eslabón normativo, desde la sentencia del Tribunal, la Ley de partidos políticos de 1965, que sufrió una reforma en el 2010, pero que lo que se hizo fue modificar la nomenclatura del Consejo Supremo Electoral a Consejo Nacional Electoral, que también señala en su artículo 25 que todos los partidos políticos nacionales deberán renovar en el curso del año que comienza cada período constitucional su nómina de inscritos de acuerdo al 0,5% del RE, tal como lo contempla la norma. Estamos hablando de una norma de 1965 que llama a todos los partidos que no cumplieron con el 1%.

¿Y cuántos partidos ‘de maletín’ hay inscritos en el CNE?

—Sería irresponsable de mi parte decir que existen partidos de maletín, lo que sí creo que es importante en estos momentos es que viene un proceso de organizar a los partidos políticos. Recordemos que éstos deben tener sus estatutos, su normativa, donde cada uno especifica su estructura interna, si es un partido nacional debe tener una estructura nacional; la directiva debe ser, incluso, renovada cada tres o cuatro años, pero puedo decir que hay partidos con 10, 11 y 15 años sin renovar sus estructuras internas. En el proceso de renovación de 2011 pasó lo siguiente: habían partidos que no renovaban a nivel nacional sino que lo hacían solo en cinco o seis estados, quedaban como partidos regionales y luego de culminado el proceso venían al CNE e incorporaban unas planillas de militancia, de nombres y apellidos, en los estados donde no habían renovado, y el CNE venía y automáticamente te lo avalaba, porque lo que se hacía era cruzarlo con el RE un porcentaje de esas firmas que traías, se verificaba si eras elector y ya te incorporaban ese estado como si lo hubieras completado.

¿Qué pasará con los que no logren las firmas?

—El CNE procederá a la cancelación del partido, así lo señala la norma en el artículo 32 de la Ley de Partidos. Cuando han dejado de cumplir los requisitos se procederá a la cancelación.

¿Podrán convertirse en partidos regionales?

—No, tendrán que inscribirse como partido regional. La sentencia fue bien explícita cuando señala quiénes deben ir al proceso de renovación, se trata de los nacionales. El Tribunal está exigiendo que se coloquen a derecho. El proceso es solo para aquellos deslegitimados, el Psuv no porque obtuvo sus votos. En este momento hay cinco partidos nacionales vigentes: Puente, MUD, UPP89, IPP y el Psuv.

¿Cómo harán los partidos que pierdan militantes porque éstos decidieron inscribirse luego en otro?

—El CNE va a colocar un módulo cuando termine el proceso de recolección de firmas y van a tener dos días de subsanación. El CNE le va a decir a los partidos políticos: ‘Te faltan siete, te faltan 10, te faltan 20’; y ellos van a poder traer en dos días los que les falta. Vamos a dejar las máquinas para que ellos vayan y lleven a sus militantes.

¿Para cuándo quedaría el cronograma electoral de las regionales?

—Es importante señalar en este momento que el CNE está cumpliendo con el proceso de renovación. La sentencia indica que quienes no cumplan con el proceso de renovación no van a poder participar en ningún proceso electoral, por lo tanto, estamos legitimando las organizaciones.

¿Pero existe garantía de que habrá elecciones en el segundo semestre?

—Yo no puedo señalarte eso en estos momentos porque estamos en esta etapa del proceso de renovación.

¿Y entonces por qué el CNE prometió el año pasado que habría elecciones en el primer semestre de 2017 y no cumplió?

—El 18 de octubre la presidenta Tibisay Lucena declaró al país los procesos del primer y segundo semestre, sucedió que el 21 de octubre salió una sentencia del TSJ que señala que las organizaciones hasta tanto no se renueven no pueden participar. El CNE debe garantizar la participación de los partidos y estamos haciéndolo (…).