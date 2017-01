Tintori: El gobierno “usa a los presos políticos como ficha de canje”

Tintori destacó que "el Gobierno utiliza los presos políticos como fichas de canje, el diálogo no solo no liberó a los presos políticos sino que los aumentó / Foto: Archivo

Lilian Tintori y los abogados Omar Mora Tosta y Theresly Malave resaltaron que, durante el proceso de diálogo, se han sumado un total de 130 presos políticos a quienes no se les ha respetado el derecho al debido proceso.

Tintori calificó las recientes detenciones como “una puerta giratoria”, ya que, a su juicio, el gobierno “usa a los presos políticos como ficha de canje” para hacer política.

La activista de derechos humanos, aseguró que “el régimen utiliza la cárcel para torturar a los presos políticos, a sus familias, a los venezolanos que piensan distinto, porque los meten presos para que no expresen lo que piensen. Es una puerta giratoria, salen tres y entran cinco presos políticos, salen dos y entran seis”, e informó que hasta fecha hay más de 130 presos políticos de los cuales, alrededor de 17 cuentan ya con boleta de excarcelación.

De igual forma, destacó que “el Gobierno utiliza los presos políticos como fichas de canje, el diálogo no solo no liberó a los presos políticos sino que los aumentó. Tampoco logró el canal humanitario y ahora hay más escasez de medicinas, comida e insumos médicos. El diálogo falso no trajo ningún beneficio para Venezuela. Ya basta de que utilicen a los presos políticos para hacer política. Para lograr paz necesitamos que pare la represión y que de inmediato se liberen a todos los presos políticos”.

Defensa

La abogada Theresly Malave, señaló que al diputado Gilber Caro, “no se le respeta la inmunidad, dicen que lo tienen en un hotel pero no tiene acceso a abogados, está incomunicado, ninguno de sus familiares lo ha podido ver. Esto es trato de tortura. A Steyci Escalona le sembraron explosivos que como sabemos, es manejado por el Sebin” y aseguró que, durante el mes de enero, se han llevado a cabo 20 detenciones arbitrarias.

Por su parte, el abogado Omar Mora Tosta, condenó que “se está usando la jurisdicción militar para perseguir. La justicia militar es peligrosa, ya que el primer funcionario de la misma es el Ejecutivo nacional. Tenemos que seguir defendiendo la ley, no podemos aceptar la violación de derechos humanos como cotidianidad en Venezuela”.

Los abogados defensores, informaron que las liberaciones que se han dado, “no fueron plenas, sino libertades condicionadas”, como por ejemplo el caso de los diputados Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo, quienes no tienen libertad plena y deben presentarse cada 15 días en tribunales. También se suman los casos de Romer Mena, Leopoldo De Alta, Nixon Leal, Yeimi Varela, Skarlyn Duarte, Gerardo Carrero, Ángel Contreras y Leocenis García.