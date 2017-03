Toro: “Maduro se quitó la careta al celebrar que venezolanos pasen hambre”

Rosiris Toro hizo un llamado a los venezolanos "no se dejen engañar con declaraciones falsas de voceros del PSUV, aquí no hay manera de alimentar tres naciones" / Foto: Archivo

La Secretaria de Organización del estado Miranda por Un Nuevo Tiempo y concejal del municipio Sucre, Rosiris Toro, lamentó que desde el Ejecutivo se conmemore con júbilo un año de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) “cuando la realidad es que ese sistema es excluyente, politiquero que no combate el problema de escasez, alto costo de la vida ni desnutrición”.

Desde Barlovento, la también presidenta de la Comisión de Abastecimiento, Mercadeo, Integración Comunal y Emprendimiento aseguró que “Nicolás Maduro es un indolente, no le importa el número grave de personas de todas las edades que han fallecido por hambre, la generación de relevo está comprometida porque no están recibiendo nutrientes que le permitan llevar un buen desarrollo y vemos que el presidente con su actitud arrogante se autodenominó experto en parto humanizado, porque según enfrentó con éxito la guerra económica, una guerra ejecutada por él mismo y sus secuaces”.

Toro rechazó que “viniendo desde el mismo Ejecutivo la exclusión, ayer públicamente aprobó recursos para abastecer los estados donde los gobernadores son del PSUV y los tres que ocupan opositores no, considera que esas autoridades electas por el voto popular no trabajan, que sepa bien el pueblo venezolano que Nicolás Maduro es el primer excluyente, para él, el hambre tiene color político y así lo ha demostrado, es por eso que no reconoce que la gente come de la basura, anda en las esquinas viendo de donde agarran sobras para engañar el estómago, los CLAP con nada de producción nacional no llega mensualmente a todos los hogares, sino a aquellos que decidan representantes del partido de Gobierno”.

Por último, hizo un llamado a los venezolanos “no se dejen engañar con declaraciones falsas de voceros del PSUV, aquí no hay manera de alimentar tres naciones, ese informe que engaña a la FAO en materia de alimentación debe ser constatado, que dejen ingresar a Venezuela a representantes de organismos y se percaten de lo que está ocurriendo, nuestros niños están muriendo de hambre, la ideología no llena la barriga de nuestro pueblo, basta de mentiras, el costo para que los enchufados permanezcan en el poder ha sido la vida de nuestros hermanos”.