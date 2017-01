Torrealba descarta encuentro directo entre gobierno y la Unidad

Sobre la juramentación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), llevada a cabo este jueves, destacó que ello corresponde al cumplimiento de un pacto de gobernabilidad parlamentaria, y que no hubo ningún tipo de sorpresas

Este jueves el Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, descartó que el próximo 13 de enero haya una interlocución directa con el Gobierno, debido a que este ha incumplido los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo.

“En la mesa de diálogo se acordaron una serie de cosas y quien ha incumplido a ha sido el Gobierno. Seguramente el 13 de enero no va haber interlocución directa entre Gobierno y oposición, porque nosotros lo dijimos, que si no cumplían los acuerdos, no se va a dar el encuentro”, afirmó.

En cuanto a los cambios en el gabinete ministerial realizados este miércoles por el presidente de la República, Nicolás Maduro,señaló que representó un “acto de radicalización dentro del Gobierno”.

“Nosotros los venezolanos no debemos asumir estos gestos del gobierno desde el temor, no está bien, somos la nueva mayoría nacional y debemos verlo desde esa certeza”, recalcó.

Juramentación de la nueva AN

Sobre la juramentación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), llevada a cabo este jueves, destacó que ello corresponde al cumplimiento de un pacto de gobernabilidad parlamentaria, y que no hubo ningún tipo de sorpresas.

“No hubo sorpresas, hoy se produjo el cumplimiento de un pacto de gobernabilidad parlamentaria, lo que hay es el cumplimiento de los compromisos”, expresó, según reseñó Globovisión.