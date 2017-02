Trabajadores del sector salud exigieron solución a la crisis que viven

Zambrano, dirigente sindical aclaró que no marchan contra la ministra, “ella acaba de llegar, resulta que anterior a ella hubo otros ministros que entraron fue a acabar con la salud” / Foto: Archivo

Este martes 7 de febrero los trabajadores del sector salud marcharon para exigir al Gobierno nacional que solucione la crisis que atraviesa el país y la falta de insumos médicos y materiales en general que sufren los hospitales. A pesar de se encontraron con piquetes de la Policía Nacional Bolivariana, lograron entregar a una de las viceministra de Salud, un documento con todas sus exigencias, sin embargo no quiso declarar a la prensa.

La viceministra fue escoltada para salir del centro médico en San Martín donde se reunió con los representantes de la salud para recibir el documento. Con molestia los presentes le gritaban “páguennos”.

Viceministra de Trabajo recibió documento sin hablar con trabajadores de la salud ni con medios. #7FPorLaSalud pic.twitter.com/w2F1BctYO3 — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) February 7, 2017

Pablo Zambrano, dirigente sindical, manifestó su cansancio ante la actual situación de los hospitales y clínicas de Venezuela, “marchamos y no vamos a descansar porque queremos que se nos dé respuesta”, aseguró.

Simplemente estamos haciendo un reclamo social, estamos reclamando el salario no podemos vivir con este salario, en los últimos 90 días nos dieron 100% de aumento y eso no nos sirve porque no nos sirven los aumento porcentuales, la economía esta dolarizada. Señaló que el cestaticket no forma parte del salario porque no generan prestaciones, por lo que los aumentos realizados en este beneficio no ayudan en gran porcentaje a los trabajadores.

Asimismo, rechazó que reprimieran la movilización y no se les permitiera el acceso al Ministerio de Salud porque se encontraban grupos del oficialismo retirando el carnet de la patria. “Nosotros no vamos a pelear con nadie, simplemente vamos a entregar un documento para que se nos dé respuesta”.

Aclaró que no están marchando en contra de la ministra Caporale, “ella acaba de llegar, resulta que anterior a ella hubo otros ministros que entraron fue a acabar con la salud”, denuncio.

Reiteró que no cuentan con insumos médicos, máquinas para realizar estudios ni material de limpieza para asear las áreas de los centros hospitalarios. “Hay un caos generalizado que estamos viviendo los trabajadores, cómo podemos llevar bienestar a los enfermos si no podemos hacerlo en nuestros hogares”, cuestionó Zambrano.