Transporte público en el interior del país aceptará billete de Bs. 100 hasta este miércoles

Hasta tanto no haya un cambio en las medidas anunciadas por el Ejecutivo para extender el tiempo de circulación del billete de 100 bolívares, no recibirán los billetes de esa denominación

El presidente del sindicato de transporte público en en el estado Táchira, Víctor Velasco, informó que hasta este miércoles 28 de diciembre los conductores de las unidades recibirán el billete de 100 bolívares y a partir del jueves 29 de diciembre las personas que requieran los servicios del transporte público, deberán llevar consigo dinero en efectivo de una denominación distinta.

“El 2 de enero es un día bancario y no vamos a poder depositar esos reales. Por otro lado el gobierno no ha sacado ninguna información adicional. Recibimos los billetes de Bs 100 hasta hoy para poder nosotros el 29 y 30 depositar esos reales en el banco y no quedarnos con esos billetes”, precisó Velasco.

Dijo que hasta tanto no haya un cambio en las medidas anunciadas por el Ejecutivo para extender el tiempo de circulación del billete de 100 bolívares, no recibirán los billetes de esa denominación.

“Todavía no hemos vistos los billetes de nueva denominación. No han salido a la calle”, añadió Velasco y recalcó que el gremio llegó a esa decisión tras una asamblea del comité ejecutivo y de los choferes de transporte público.

Con información del diario El Nacional.