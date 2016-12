Tribunal de “El Inca” no había visto la cinta cuando emitió la medida

El tribunal y los familiares del boxeador Edwin Valero deben asistir a una función privada para ver la película. Luego de eso, se hará una nueva audiencia

El tribunal que maneja el caso de “El Inca”, cinta del venezolano Ignacio Castillo Cottin sobre el boxeador Edwin Valero, emitió la medida de sacarla de cartelera por presunción de hechos, pues aún no ha visto la película.

Este lunes, el cineasta y la productora Nathalie Sar-Shalom acudieron a la audiencia en la que tendrían la oportunidad de defenderse. Además, asistieron sus abogados, representantes de la ONG Espacio Público y la contraparte del caso: los familiares del deportista.

Una fuente cercana al caso, que prefirió permanecer en el anonimato, indicó a El Nacional que en la cita de este lunes el juez dio a conocer una petición del Ministerio Público para ver el largometraje. De esta manera, la audiencia fue pospuesta y ahora se debe fijar una fecha para que el tribunal y los familiares puedan acudir a una función privada. “La medida se basó en presunción de hechos”, explicó.

Luego de asistir a dicha función, que debe hacerse en alguna sala de Cines Unidos (distribuidora de “El Inca”), se fijará la fecha para una nueva audiencia.

Los abogados defensores de Pa’los Panas Producciones, responsable de la realización del film, pidieron levantar la medida que no permite la proyección, pero la petición no procedió. Explicaron además que en las medidas cautelares hay que demostrar el daño causado o la forma en la que se provocaría. “Entonces ¿cómo pueden afirmar que se va a infligir un daño si los demandantes y el juez no han visto la película?”, aseguró la fuente.