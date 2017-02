Una oposición “reestructurada” marchó para exigir libertad y cambio político

La marcha, convocada a tres años del encarcelamiento de Leopoldo López, sirvió para rechazar el "régimen dictatorial", que según Voluntad Popular, impulsa el Gobierno de Maduro / Foto: Lewin Granados

“Leopoldo (López) valiente, aquí está tu gente”. “Leopoldo amigo, el pueblo está contigo”. Con estas consignas cientos de seguidores del fundador del partido Voluntad Popular (VP) se movilizaron este sábado para exigir su liberación, el mismo día que el opositor cumple tres años privado de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado por hechos ocurridos durante las protestas del año 2014.

La marcha, convocada por López el pasado 8 de febrero, se realizó un día antes que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciara su nueva “estructura de lucha”, en la que, entre otros aspectos, fue oficializada la salida de Jesús “Chúo” Torrealba de la Secretaría Ejecutiva de la coalición opositora. Un cargo que también fue suprimido.

A pesar de esto, la actividad de este sábado fue planteada bajo el protagonismo de VP, que además de rechazar la persecución política que, alegan, impulsa la administración de Nicolás Maduro bajo laprofundización de un “régimen dictatorial”, también envió un exhorto al resto de la dirigencia de la opositora para continuar la “agenda de calle”.

“En los momentos de crisis tenemos que crecernos como venezolanos (…) La tragedia que ha acabado con Venezuela en estos 18 años nos llama a mantenernos en la calle” porque “será en la calle dónde se reivindicarán los derechos del pueblo (…) un espacio que nunca debimos haber abandonado”, dijo a Analítica.com el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.

En principio la manifestación fue convocada a iniciar a las 9 am, pero se postergó minutos antes de marcar las 11 am. En el punto de Parque de Este (actualmente conocido como Parque Miranda) los opositores salieron encabezados por Guaidó y el concejal del municipio Chacao, Alfredo Jimeno. Al llegar a la Plaza Altamira se unieron los militantes de Alianza Bravo Pueblo, Copei y Vente Venezuela. Incluso el presidente de la AN, Julio Borges, junto a otros parlamentarios de Primero Justicia hicieron acto de presencia.

“Estamos apoyando un deseo de libertad de todos los venezolanos”, además porque “la excarcelación de Leopoldo López es una exigencia del mundo entero”, aseguró la máxima autoridad del Poder Legislativo a la prensa.

No basta con “reestructurar” sino reenfocar el objetivo

En el marco de la protesta, Leopoldo López aseveró –en una entrevista publicada por la Agencia EFE– que a la oposición debe ir más de una “simple reestructuración”. A su juicio, la MUD debe integrar a más sectores de la sociedad civil en busca de establecer un “Movimiento de la Unidad Democrática”.

López afirmó que hoy en día la “vía electoral ha sido cerrada por la dictadura” y sería “un error” plantear las elecciones regionales, previstas en principio para este año, “como la gran promesa de cambio para los venezolanos”.

“A las elecciones regionales debemos ir, sí. Debemos ganar, sí, pero esa no puede ser la prioridad de la agenda de cambio. La prioridad es cambiar un sistema. A quienes aspiran legítimamente les digo: solo cambiando el sistema dictatorial, los gobernadores y alcaldes podrán cumplirle a nuestro pueblo de forma cabal”, expresó.

Durante su participación en la marcha, el diputado Julio Borges también aprovechó para referirse a los eventuales comicios en el país. Aunque sostuvo que la “única forma” para lograr la liberación de todos los presos políticos, así como salir de la crisis económica, social y política que actualmente padece Venezuela, dijo que respalda estas convocatorias pues con ellas se ejerce mayor “presión en la calles” contra el Gobierno de Maduro.

Poder de convocatoria

Aun así, y al igual que en la última protesta realizada por la MUD el pasado 23 de enero, la concentración de este sábado dejó entrever el mermado poder de convocatoria del sector adverso al chavismo. Desde cuatro puntos de Caracas salió la movilización, pero los mismos no bastaron para colmar la autopista, en la cual se armó un mosaico con la imagen de Leopoldo López.

Desde principios de este año, la oposición ha planteado como principal tema la “reconexión” con el pueblo, luego del “fracaso”, según han dicho voceros de la Unidad, en el proceso de diálogo con el Ejecutivo Nacional. El anuncio de cambio en organización de la MUD se vislumbra como la oportunidad para que este sector político impulse una nueva maniobra para consolidar su propuesta de “cambio político”.

Todo ello al margen de los recientes pronunciamientos de la comunidad internacional en relación al caso venezolano, como fueron los pedidos de los presidentes Donald Trump y Mariano Rajoy –EEUU y España, respectivamente– por la libertad de los todos los presos políticos en Venezuela y “restablecimiento” de la democracia en el país.

Por lo pronto, antes de finalizar la marcha, el vicepresidente de la AN y coordinador encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, leyó a los asistentes un mensaje que remitió desde su prisión Leopoldo López, en el que pide a los venezolanos a mantener la “lucha”, y además, organizar una nueva “Toma de Venezuela” el próximo mes de marzo.