Unasur ratifica compromiso de Zapatero con el diálogo Gobierno y MUD

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ratificó que el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene su compromiso con proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

A través de su cuenta oficial en Twitter, Unasur desmintió una supuesta información en la cual se le atribuye al ex Jefe de Estado haber dicho que “en Venezuela ya no hay nada que hacer”.

“He apostado, apuesto y apostaré por un diálogo político, aún en situación de antagonismo y de diferencias insalvables, como el único camino para el futuro de ese país (…) En Venezuela hay mucho que hacer y lo haremos, en favor de la paz y de la convivencia”, aseguró Unasur que fueron las palabras de Zapatero.

Actualmente las conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición se encuentran en una fase de revisión luego que la representación de mediadores presentara a las partes una serie de propuestas para “relanzar” el diálogo.

