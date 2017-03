Voluntad Popular exige al CNE incrementar número de máquinas

Venezolanos ha salido a las calles para expresar su respaldo a Voluntad Popular y a su coordinador nacional injustamente encarcelado, Leopoldo López, en la jornada de validación de partidos políticos

Este sábado, el coordinador nacional (encargado) de Voluntad Popular (VP), Freddy Guevara, consideró que en el proceso de renovación de las nóminas de las organizaciones con fines políticos en todo el país, hasta los momentos hay “muy buena participación” en los puntos de validación organizados en el territorio nacional.

“Muy buena participación en puntos de VP. La mayoría de los puntos fluyen con normalidad. Deben seguir así”, escribió el parlamentario de VP en su cuenta oficial en la red social Twitter.

¡Exigimos más máquinas! Miles de venezolanos en todo el país siguen esperando para validar por @VoluntadPopular. #MeResteoConVoluntad pic.twitter.com/TCvG3OUMU6 — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) March 11, 2017

A su juicio siguen llegando fotos de colas de héroes que validan para seguir luchando contra el régimen en todo el país.

Siguen llegando fotos de colas de héroes que validan para seguir luchando contra el régimen en todo el país #MeResteoConVoluntad #Monagas https://t.co/xrgJctZxSD — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) March 11, 2017

Guevara reportó a través de la plataforma digital de Twitter que en todo el país reportan asistencia importante de ciudadanos que apoyan a VP.

En todo el país reportan asistencia importante de ciudadanos que apoyan a @VoluntadPopular. https://t.co/Q7E3N9xlQF — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) March 11, 2017

Venezolanos ha salido a las calles para expresar su respaldo a Voluntad Popular y a su coordinador nacional injustamente encarcelado, Leopoldo López, en la jornada de validación de partidos políticos, se destaca en una nota de prensa.

La mayoría de los puntos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) están abarrotados de ciudadanos que han expresado su apoyo irrestricto a la tolda naranja, aseguran estar restadas con impulsar el cambio urgente de este régimen corrupto y represor. La señora Conchita desde el Casco Central de Baruta expresó que “Voluntad Popular ha sido un partido que ha trabajado por el país y Leopoldo López se lo merece porque ha dado todo por nosotros y está injustamente preso”.

La juventud prolongada en la Plaza Bolívar de Chacao manifestó estár cansados de la situación que se vive en el país y Voluntad Popular ha denunciado la corrupción de este régimen. “Estamos cansados, ya no aguantamos más, que se vayan los corruptos, a Nicolás Maduro no lo queremos, hay que cambiar la situación de Venezuela, donde no se consigue ni pan. Leopoldo López fue el único que dijo la verdad y por eso está preso. Él es el único líder que vale la pena”, dijeron al unísono.