Voluntad Popular exige mejores condiciones para la renovación de partidos

El partido Voluntad Popular (VP) exigió este martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) mejorar las condiciones para cumplir con el requisito de renovación de las organizaciones políticas, necesario para presentarse en las próximas elecciones.

Un grupo de dirigentes del partido, fundado por el opositor preso Leopoldo López, aseguró que el número de máquinas utilizado para que los electores refrenden su militancia y respaldo a los partidos es insuficiente y podría entorpecer el cumplimiento de este requisito, obligatorio para legitimar a la organización.

La diputada de VP Gaby Arellano explicó a los periodistas que se consignó un documento ante el CNE que “tiene una exigencia muy clara, la exigencia del aumento de máquinas, porque si hay aumento de máquinas se aumenta la capacidad de fluidez de los activistas y electores”.

La opositora aseguró que VP tiene la capacidad para lograr el respaldo popular que exige el Poder Electoral venezolano “no solo en 12 estados (como demanda la normativa), sino en los 24 estados, no solo en 100 municipios, sino en los 335 municipios”, pero dijo que debe haber tecnología suficiente para recoger esa participación.

Asimismo, indicó que su partido “a sabiendas de los obstáculos, a sabiendas de los impedimentos, a sabiendas del trasfondo político”, participará en el proceso este 11 y 12 de marzo, que es cuando corresponde expresarse a los electores con preferencia por este partido.

El también diputado y dirigente de VP Juan Andrés Mejias cuestionó no solamente el número de máquinas si no que, a su juicio, el CNE no haya publicitado suficiente la celebración de las jornadas para validar los partidos, algo que impide que este proceso sea “exitoso”.

Este próximo fin de semana, cuando corresponde el turno de VP para legitimarse, “va a quedar en evidencia, y lo verán los venezolanos, las colas en cada una de las capitales del país en donde habrán miles de venezolanos queriendo validar, y lamentablemente no hay suficientes máquinas”, señaló.

A esta legitimación deben asistir 59 partidos políticos que no participaron o que no obtuvieron el 1 % de los votos en los últimos procesos electorales.

Este porcentaje representa el “mínimo indispensable” para que un partido político esté habilitado para postular candidatos y cargos de elección popular.