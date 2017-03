VP denuncia “operación rebanadora” de firmas por parte del CNE

El coordinador político nacional encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, consignó un documento en la sede nacional del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del cual exige la revisión del informe sobre el proceso de validación de la tolda naranja. Asimismo, denunció que el órgano comicial llevó a cabo una “operación rebanadora” de casi 10 mil firmas entre su corte de transmisión y los números que ha recabado el partido de Leopoldo López.

“Nuestras firmas, todas y cada una de ellas, están respaldadas en físico que fueron tomadas en los puntos de validación. Contamos con organismos que ha puesto el partido para garantizar los derechos de todos los firmantes, con todos los parámetros legales en nuestro país y con la huella dactilar de cada venezolano. De forma tal que, si hubiera una discrepancia, no tenemos ningún problema en afrontarla y desmontarla. En Voluntad Popular estamos convencidos del número de personas que acudió a validar este fin de semana”.

Solicitó al órgano electoral un informe que refleje los datos de cada una de las entidades y las máquinas capta huellas que fueron habilitadas durante el pasado sábado 11 y domingo 12 de marzo. “El CNE cuenta con la tecnología y la información necesaria para suministrar esta información. Así, en caso de existir alguna discrepancia, debemos saber cuál es el punto de validación dónde eso ocurrió”.

El dirigente nacional de la tolda naranja resaltó que durante el proceso de validación cada una de los partidos políticos debe contar con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. “El CNE está en el deber de entregarnos la data que se recabó este fin de semana. Esos nombres y esos teléfonos le pertenecen a Voluntad Popular. Tenemos el derecho y el deber de exigirlos”.

Aseguró que la operación morrocoy y la insuficiencia de máquinas fue el factor fundamental para que Voluntad Popular no cumpliera la meta en los 24 estados del país. “Advertimos que las colas en las ciudades capitales iban a ser excesivas y el tiempo no iba a ser suficiente. En la ciudad de Barquisimeto, uno de los poquitísimos estados en que no pudimos validar, la única razón por la que no se llegó a la meta es porque las máquinas no fueron dispuestas en su totalidad. Para el proceso del Partido Avanzada Progresista fueron activadas más de trece máquinas, mientras que para Voluntad Popular solo tres. La diferencia entre lo que pudimos validar y la meta fue solamente de 1.500 firmas. Quedaron más de 2.500 personas en cola y 40 mil a nivel nacional; que si hubiéramos contado con las maquinas suficientes, hubieran podido validar todas”.

Para finalizar, Mejía exigió al CNE la habilitación de más máquinas para facilitar la vida de los electores que salgan a validar los próximos días por el resto de los partidos. Recordó a todos los venezolanos simpatizantes que validaron por Voluntad Popular, que no deben hacerlo por otra organización política porque la firma será anulada.

“Estaremos apoyando a las demás organizaciones. Pero también estaremos exigiendo en la calle, y llamaremos a todos aquellos que validaron a defender su voluntad. No vamos a dejar a nadie por fuera ni que el CNE comience una operación rebanadora de nuestros simpatizantes. Todos ellos mostraron su voluntad de acompañar nuestra organización y luchar junto a ella por #LaMejorVzla”.